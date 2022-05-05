كم نحتاج من المواد الأولية الروسية؟

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صناعة السيارات تحتاج الى مواد أولية مثل الغاز والبلاديوم والنفط، وهي مواد يحتاجها قطاع صناعة السيارات من روسيا. ولذا فإن الحرب في أوكرانيا تثير قلق سوق صناعة السيارات خشية عدم توفر هذه المواد الأولية.
صعدت روسيا من لهجتها مع إسرائيل عقب انتقادات الدولة العبرية تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد زعم فيها وجود خلفية يهودية لأدولف هتلر، وأتهمت موسكو إسرائيل بـ"دعم النازيين الجدد في أوكرانيا".
بعد إجراء روسيا لمحاكاة لإطلاق صواريخ ذات قدرة نووية وعقب نشر قوات برية بيلاروسية إلى الميادين القتالية لإجراء تدريبات، تحدث خبراء وتقارير استخباراتية عن "تضخيم للتهديد".
أثارت تلميحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن "الدم اليهودي" المفترض لهتلر، موجة ردود فعل دولية منددة، أولها جاء من إسرائيل التي رأت في ذلك تصعيدا في السياسة الروسية تجاهها، يتجاوز بكثير التلاعب بالتاريخ النازي.
كشفت المفوضية الأوروبية عن حزمة عقوبات جديدة على روسيا تتضمن حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام واستبعاد بنوك روسية من نظام سويفت الدولي، كما اقترحت إطلاق حزمة مساعدة لتعافي أوكرانيا.
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