كم نحتاج من المواد الأولية الروسية؟

"الدم اليهودي" لهتلر ـ أسباب التوجس الإسرائيلي من روسيا!

أثارت تلميحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن "الدم اليهودي" المفترض لهتلر، موجة ردود فعل دولية منددة، أولها جاء من إسرائيل التي رأت في ذلك تصعيدا في السياسة الروسية تجاهها، يتجاوز بكثير التلاعب بالتاريخ النازي.