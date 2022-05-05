 كم نحتاج من المواد الأولية الروسية؟ | عالم السرعة | DW | 06.05.2022

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عالم السرعة

كم نحتاج من المواد الأولية الروسية؟

صناعة السيارات تحتاج الى مواد أولية مثل الغاز والبلاديوم والنفط، وهي مواد يحتاجها قطاع صناعة السيارات من روسيا. ولذا فإن الحرب في أوكرانيا تثير قلق سوق صناعة السيارات خشية عدم توفر هذه المواد الأولية.

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