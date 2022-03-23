كميات كبيرة من الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات من دول غربية لأوكرانيا

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأربعاء (23 آذار/مارس) أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت قدمت لمجلس الأمن الاتحادي طلبا لتوريد 2000 قذيفة "آر بي جيه" مضادة للدبابات إضافية إلى أوكرانيا.

يذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية تسلمت بالفعل 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض جو طراز ستينغر من مخزونات الجيش الألماني، بالإضافة إلى 500 صاروخ دفاع جوي طراز ستريلا من إجمالي 2700 صاروخ من مخزونات قديمة للجيش كانت برلين وعدت أوائل الشهر الجاري بتوريدها إلى أوكرانيا.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعلنت في وقت سابق اليوم أن بلادها تعتزم في الوقت الراهن إرسال المزيد من صواريخ الدفاع الجوي طراز ستريلا إلى أوكرانيا. وقالت الوزيرة التي تنتمي لحزب الخضر في البرلمان إن هناك "المزيد من توريدات ستريلا في الطريق".

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يذكر أن التحالف المسيحي (وهو أكبر كتلة معارضة في البرلمان) يتهم الائتلاف الحاكم بعدم تقديم المساعدة الكافية لأوكرانيا في حربها الدفاعية ضد روسيا. وقال غونتر كيرشباوم المختص بسياسة أوروبا في التحالف: "يريد الأوكرانيون التصدي والمقاومة، ولا ينبغي علينا أن نتركهم وحدهم".

وقالت الوزيرة بيربوك: "نحن من أكبر موردي الأسلحة في هذا الموقف، وليس هذا شيئا نتباهى به، بل هذا ما يجب علينا فعله من أجل مساعدة أوكرانيا". وكانت صحيفة "بيلد" ذكرت في وقت سابق أن ألمانيا ستورد إلى أوكرانيا قريبا كل أنظمة ستريلا الـ2700 التي كانت وعدت بتقديمها في أوائل آذار/مارس الجاري لافتة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي وافق على ذلك، واستندت الصحيفة في ذلك إلى دوائر مطلعة.

وكانت تلك الصواريخ في مخزونات جيش شرق ألمانيا الشيوعي السابق. ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا ألمانيا إلى مخالفة غير مسبوقة لسياستها في عدم إرسال أسلحة إلى مناطق الصراع. لكن الحكومة الأوكرانية شعرت بالإحباط بسبب التأخير.

كما قالت الوزيرة إن أول رحلة لنقل لاجئين أوكرانيين من مولدوفا إلى ألمانيا ستقلع يوم الجمعة أو السبت.

أسلحة من السويد

من جانبها، تعتزم السويد توريد المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك حسبما صرح وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست لوكالة الأنباء السويدية "تي تي" الأربعاء. وتعتزم ستوكهولم إرسال 5000 سلاح يدوي إضافي مضاد للدبابات، بالإضافة إلى معدات لإزالة الألغام إلى أوكرانيا.

وقال الوزير السويدي إن قتال الأوكرانيين مهم لأوروبا برمتها، مشيرا إلى أن من المهم بدرجة لا يمكن تصديقها الاستمرار في دعم أوكرانيا على نحو فعال. وسيصل إجمالي تكاليف حزمة الدعم العسكري المقدمة من السويد لأوكرانيا إلى 205 مليون كرونة (حوالي 20 مليون يورو)، وقد وافقت لجنة الشؤون المالية التابعة للبرلمان السويدي اليوم على الحزمة في غضون دقائق قليلة حسبما ذكرت وكالة أنباء "تي تي".

ومن المنتظر أن تتم الموافقة على الحزمة رسميا من قبل البرلمان غدا الخميس. وكانت السويد أرسلت إلى أوكرانيا قبل نحو ثلاثة أسابيع 5000 قطعة من هذه الأسلحة اليدوية المضادة للدبابات بالإضافة إلى عتاد عسكري آخر. وقال هولتكفيست إن من السهل التعامل مع مثل هذه الأسلحة التي لا تحتاج إلى تدريب من الجانب السويدي.

بريطانيا تعمل لزيادة المساعدات الدفاعية

على صعيد متصل، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني إن جونسون يعتزم استغلال اجتماع قادة الدول الصناعية السبع الكبرى وحلف شمال الأطلسي يوم الخميس للعمل مع الشركاء من أجل "زيادة المساعدة الدفاعية الفتاكة لأوكرانيا بشكل كبير".

وأضاف المتحدث باسم مكتب جونسون "يتطلع القادة لتلبية مطالب أوكرانيا والتأكد من أن الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي في أقوى وضع ممكن أثناء محادثات السلام الجارية".

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ، رويترز)