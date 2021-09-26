 كمستشارة ـ ميركل تُحيي لآخر مرة عيد الوحدة الألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.10.2021

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أخبار

كمستشارة ـ ميركل تُحيي لآخر مرة عيد الوحدة الألمانية

ستلقي أنغيلا ميركل كلمة، في واحدة من آخر خطاباتها العامة بصفتها مستشارة بمناسبة إحياء ذكرى الوحدة الألمانية التي تحققت بعد ثورة شعبية نهاية 1989، وكما هي العادة في هذه الذكرى يُنظم أيضا "يوم المسجد المفتوح" في ألمانيا.

Berlin Feierlichkeiten am 9. November 25 Jahre Mauerfall Merkel

أرشيف: المستشارة ميركل وهي تمشي إلى جانب جزء تذكاري من جدار برلين (نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)

ستشارك المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم (الأحد الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) مع مسؤولين كبار في حفل لإحياء الذكرى 31 لإعادة توحيد ألمانيا. وتستضيف مدينة هاله بولاية سكسونيا أنهالت احتفالات البلاد الرئيسية بيوم الوحدة هذا العام.

ويأتي حفل اليوم الأحد تتويجا لبرنامج استمر لمدة شهر من الأحداث بمناسبة ذكرى إعادة توحيد الأمة في عام 1990. وكما جرى العام الماضي فإن الحدث سيكون موجزا بسبب جائحة فيروس كورونا.  

وسيشارك 180 ضيفًا فقط في قداس بكنيسة القديس بولس و340 مدعوا في الحفل الرئيسي بقاعة جورج فريدريش هاندل. كما سيحضر السياسيان البارزان أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأرمين لاشيت من الحزب المسيحي الديمقراطي الحدث الذي يأتي بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية.

  • Deutschland Berlin Sommer 2021 | Reichstag in den Farben der Fraktionen

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    ذكرى الوحدة يتزامن مع الانتخابات البرلمانية

    تحل في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الذكرى الواحدة والثلاثين للوحدة الألمانية. وتتزامن مع انتخابات برلمانية جديدة حصل فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25,7 % وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع التحالف المسيحي إلى مستوى قياسي منخفض، بلغ 24,1 % بعد 16 عامًا قضتها ميركل في حكم البلاد وذلك مقابل 32,9% كان قد حصل عليها التحالف في انتخابات عام .2017

  • Symbolbild Merkel Abschied

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    نهاية حقبة ميركل

    كما تأتي الذكرى 31 للوحدة الألمانية مع انتهاء حقبة المستشارة أنغيلا ميركل، بعد أن استمرت في الحكم زهاء 16 عاما، حققت فيها نجاحات باهرة وتميزت بدور قيادي هادئ في مواجهة تحديات كبيرة لألمانيا وأوروبا. وفي العام الأخير من حكمها واجهت ميركل أوضاعا صعبة، خاصة بعد اجراءات كورونا، وفضيحة الكمامات التي كان بها متورطين من حزبها، في حين يشهد الحزب المسيحي الديمقراطي تراجعا في شعبيته في الإنتخابات.

  • EinheitsEXPO 30. Jahrestag Deutsche Einheit (picture-alliance/dpa/A. Gora)

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    أتت الذكرى الثلاثون للوحدة الألمانية مشوبة بوباء كورونا وما تركه من آثار على الحياة العامة والاقتصاد، حيث واجهت ألمانيا كباقي دول أوروبا موجات متتالية من الوباء. واحتفلت ألمانيا بتنظم معرض في الهواء الطلق في مدينة بوتسدام بولاية براندنبورغ تحت شعار "30 عاماً- 30 يوماً -30 مرة في ألمانيا". ويستمر معرض "آينهايتس أكسبو" لمدة ثلاثين يوماً، حيث تشارك فيه الولايات الألمانية والكثير الهيئات الدستورية.

  • Deutschland Eröffnung EinheitsEXPO Potsdam (imago images/C. Spicker)

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    ونظراً لارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس الفتاك فرضت السلطات معايير صحية صارمة لضمان سلامة الزائرين. في الصورة عمدة مدينة بوتسدام بوركهارد إيكسنر ورئيس مجلس الولايات ديتمار فويدكه في افتتاح معرض "آينهايتس أكسبو". وجرى التقليد أن يقام الاحتفال بهذه الذكرى كل عام في مدينة من مدن ألمانيا.

  • Kiel | Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit: Brandenburger Tor Modell (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    وكان احتقال العام 2019 بهذه الذكرى المهمة على طريق الديمقراطية الألمانية قد أُقيم في قلب مدينة كيل شمال ألمانيا، إذ تم تشييد بوابة نموذجية من بوابة براندنبورغ التاريخية ببرلين، وذلك كرمز لإعادة توحيد ألمانيا. ويقبل السياح الأجانب والمواطنون الألأمان بمئات الآلاف للمشاركة في الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تقام كل عام بمدينة من مدن ألمانيا.

  • 29.10.2014 DW DOKU Schabowskis Zettel 2

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، أعلن عضو مكتب الحزب الحاكم بجمهورية ألمانيا الشرقية سابقا غونتر شابوسكي عن اعتماد قانون يسمح لمواطني ألمانيا الشرقية بالتنقل عبر النقاط الحدودية، ما أدى إلى اندفاع ألاف الألمان من برلين الشرقية إلى المعابر الحدودية، وتم استقبالهم في الجزء الغربي بحماس كبير. ذلك التصريح المثير للجدل أعتبر "زلة لسان".

  • Deutschland Hans Modrow gewählter Ministerpräsident der DDR

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    بعد أربعة أيام من سقوط الجدار، وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اختار مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية هانز مودرو رئيسا لمجلس الوزراء، بيد أنه فشل في ذلك.

  • Deutschland Kohl stellt den Zehn-Punkte-Plan für die Wiedervereinigung vor

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 أعلن المستشار الألماني آنذاك هيلموت كول أمام ألبوندستاغ عن خطة من عشر نقاط كانت بمثابة خارطة طريق للوحدة الألمانية، وهو دفع وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما إلى القول إن الألمان يظهرون "غطرسة متزايدة".

  • Bildergalerie Mauerfall

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1989 و تحت ضغط التصويت تم تسليم المكتب السياسي واللجنة المركزية في ألمانيا الشرقية. كما استقال أيغون كرينز الذي حاول إنقاذ دولة ألمانيا الشرقية بتقديم تنازلات مدنية.

  • Bildergalerie Helmut Kohl 1989

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    19 كانون الأول / ديسمبر المستشار الألماني هيلموت كول يخطب أمام عشرات الآلاف من الألمان الشرقيين، أمام أنقاض كنيسة "السيدة العذراء" في مدينة دريسدن، ويتحدث عن خطط وحدة الأمة سلميا، فألهب مشاعر الجماهير، وأثار إعجاب العالم.

  • Berlin 1990 Demonstranten stürmen die Zentrale der Staatsicherheit der DDR

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    في 15 كانون الثاني/ يناير 1990 سقطت معظم مقار جهاز أمن الدولة " شتازي" في يد الحركة الشعبية، العديد من الوثائق أتلفت أو اختفت دون معرفة مصيرها قبل اقتحام المتظاهرين للمقار

  • Deutschland Volkskammer Wahlen 1990 DDR

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    18 آذار/ مارس 1990 أجريت انتخابات مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية، وأستطاع هيلموت كول حشد الجماهير، حيث أدى ظهوره في مناطق التجمعات، إلى جذب حوالي مليون شخص في أحد اللقاءات الجماهيرية، ما أدى إلى فوز تحالف كول على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان يعتبر الحزب المفضل.

  • Währungsunion DDR D Mark DM Umtausch Sparkasse Bank

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    في بون تم التوقيع في 18 أيار/ مايو على وثيقة تضمنت استبدال عملة ألمانيا الشرقية. وفي 1. تموز/ يوليو اعتماد عملة المارك الألماني الغربي كعملة لكل ألمانيا.

  • Kohl und Gorbatschow im Kaukasus

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    15 و16 تموز/ يوليو 1990. مخاوف القيادة السوفيتية من ألمانيا موحدة في الناتو كانت تشكل إحدى أهم العقبات أمام توحد ألمانيا. لكن إقرار الناتو بتشكيل حلف دفاعي فقط ساهم في تهدئة موسكو، واستطاع هيلموت كول أن يحصل على موافقة الرئيس السوفيتي آنذاك غورباتشوف على عضوية ألمانيا الموحدة في الناتو.

  • Deutschland DDR Volkskammer Abstimmung zum Beitritt

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    23 آب/ أغسطس 1990: أعضاء برلمان ألمانيا الشرقية (مجلس الشعب) يقررون انضمام جمهورية ألمانيا الشرقية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

  • Vertragsunterzeichnung zur Deutschen Einheit in Moskau 1990

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    12 أيلول/ سبتمبر 1990: في النهاية بقيت الأمور المالية، حيث عرضت ألمانيا على موسكو مبلغ 12 مليار مارك ألماني، تعويضا عن تكاليف سحب الجيش الأحمر من ألمانيا الشرقية، إلا أن غورباتشوف اعترض على المبلغ. كول بقي متصلبا، لكنه عرض إضافة ثلاثة مليارات مارك إلى المبلغ كقرض، ما ساهم في توقيع ما عرف باتفاق " 2 زائد أربعة" بين الألمانيتين وكل الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا.

  • Feier der deutschen Wiedervereinigung vor dem Berliner Reichstag

    محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية في عامها الحادي والثلاثين

    3 تشرين الأول/ أكتوبر 1990: وزراء خارجية القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية يتنازلون في نيويورك عن امتيازات تقسيم المناطق الألمانية، ومجلس الشعب في ألمانيا الشرقية ينعقد لآخر مرة ويعلن انسحاب ألمانيا الشرقية من معاهدة وارسو. الساعة 12 منتصف الليل أرتفع العلم الألماني قبالة مبنى "الرايشتاغ" ببرلين، حيث تجمع هناك قرابة 2 مليون ألماني، ليحتفلوا بالوحدة الألمانية.

    الكاتب: علاء جمعة


ومن المقرر أن تلقي ميركل أحد آخر خطاباتها بصفتها مستشارة للبلاد. ولم تترشح المستشارة في الانتخابات ومن المقرر أن تترك منصبها بمجرد أداء حكومة ائتلافية جديدة اليمين. ولكن محادثات تشكيل ائتلاف قد تستغرق شهورا. وخلال تلك الفترة ستعمل ميركل كمستشارة انتقالية. ومن المقرر أيضا تنظيم عدة مظاهرات في هاله اليوم الأحد، في الوقت الذي حذرت فيه الجماعات المناهضة للفاشية من أنشطة يمينية محتملة. وتم نشر أكثر من 2500 عنصر من أفراد الشرطة لحفظ النظام.

وتزامنا مع هذه المناسبة، تُنظم فعاليات "يوم المسجد المفتوح" للعام الخامس والعشرين على التوالي في كل أنحاء ألمانيا، حيث سيفتح المسلمون أبواب أكثر من 1.000 مكان لعبادتهم في جميع أنحاء ألمانيا. كما أعلن ذلك مجلس التنسيق للمسلمين في مدينة كولونيا. وستقام الفعالية الرئيسية في مسجد ديتيب المركزي في كولونيا. ويقام "يوم المسجد المفتوح" سنويا منذ عام 1997 في يوم الوحدة الألمانية.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، إ.ب.د)

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من داخل مسجد في بون ـ تفاعل كبير مع يوم المساجد المفتوحة

مختارات

بعد 30 عاما من الوحدة.. هل اختفت الفوارق بين شرق وغرب ألمانيا؟

حتى بعد مرور 30 عاما على إعادة توحيد ألمانيا، لا يمكن الحديث عن تساو في ظروف العيش وعدم وجود فوارق بين شرقي ألمانيا وغربيها. فالاختلاف بين الشرق والغرب ليس اقتصاديا فقط وإنما اجتماعي وسياسي أيضا إلى حد ما.  

هايكو ماس: على ألمانيا مسؤولية قيادية وأن تكون صوت العقل في العالم

في مقال له بـ"شبيغل أونلاين" رسم وزير خارجية ألمانيا ملامح دور ألمانيا في الأزمات من بينها أزمات بدول عربية. فيما اعترف الرئيس الألماني بفضل أمريكا في وحدة ألمانيا غير أنه انتقد "الأنانية القومية" لواشنطن في ظل ترامب.  

في عيد الوحدة ـ ميركل تدعو لعدم نسيان ضحايا ديكتاتورية ألمانيا الشرقية

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطابها بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية، على أهمية تذكر ضحايا ديكتاتورية حزب الوحدة الاشتراكي الألماني (إس إيه دي) في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية).  

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