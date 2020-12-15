 كما كان متوقعا!.. رئيس الوزراء الإيطالي كونتي يقدم استقالته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.01.2021

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كما كان متوقعا!.. رئيس الوزراء الإيطالي كونتي يقدم استقالته

بعد تنامي الأزمة في إيطاليا على مدار أسابيع ماضية وإجراء تصويت على سحب الثقة في البرلمان في روما مرتين، قدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته رسميا إلى الرئيس الإيطالي. فماذا يريد كونتي من وراء الاستقالة؟

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

قدّم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته الثلاثاء (26 يناير/ كانون الثاني 2021) إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة تتمتع بغالبية أقوى.

 

مختارات

بعد مطالبة وزير الداخلية ماتيو سالفيني بإجراء انتخابات مبكرة، قدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته لرئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا. استقالة كونتي تعني نهاية للحكومة الشعبوية التي صارت حكومة تصريف أعمال.

هل يشهد الخريف انتخابات مبكرة في إيطاليا بعد دعوة حزب الرابطة لسحب الثقة من رئيس الوزراء؟ رغم الحديث عن مواعيد لسحب الثقة وإجراء انتخابات يبقى الأمر غامضا بشأن رد فعل الرئيس الإيطالي، الذي يتمتع وحده بصلاحية حل البرلمان.

اتهم رئيس الوزراء الإيطالي نائبه، الشعبوي ماتيو سالفيني، باصطناع أزمة حكومية للاستفادة من النسب العالية التي منتحتها استطلاعات رأي لحزبه. جاء ذلك بعد دعوة الأخير إلى إجراء انتخابات جديدة واقتراع على الثقة في البرلمان.

وقالت الرئاسة الإيطالية في بيان إنّ ماتاريلا قبل الاستقالة و"يحتفظ بالحق في اتخاذ قرار (ما يجب القيام به بعد ذلك) ودعا الحكومة إلى مواصلة تصريف الأعمال" إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف ماتاريلا أنه سيبدأ جولة جديدة من المشاورات مع قادة الأحزاب لاستطلاع فرص المضي قدما بعد ظهر الأربعاء. ويتوقع أن تستمر المناقشات حتى الخميس.

 ويأمل كونتي (65 عاما) أن يحظى بتكليف من الرئيس ماتاريلا، سيكون الثالث منذ العام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وفق وسائل الإعلام الايطالية.

وكانت الأزمة السياسية بدأت مع سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (2014-2016) حزبه الصغير "إيطاليا فيفا" من الائتلاف الحاكم في 13 كانون الثاني/يناير بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية وخطط كونتي للانفاق الاقتصادي.

ويشارك حزب "إيطاليا فيفا" في الحكومة منذ صيف العام 2019 مع الحزب الديموقراطي (اليسار الوسط) وحركة 5 نجوم ( شعبوية)، مع دعم أحزاب صغيرة في البرلمان.

وكان كونتي يجري مداولات مشحونة في الكواليس آملا باستقطاب برلمانيين مستقلين أو منشقين ليتمكن من البقاء في السلطة مع تعديل وزاري. إلا انه لم يفلح في مساعيه.

وأضطر كونتي تاليا إلى اعتماد خيار تقديم استقالته املا أن يوليه الرئيس ثقته مجددا ويكلفه تشكيل الحكومة.

ص.ش (د ب أ)

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