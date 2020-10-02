 كما الجلد فروة الرأس بحاجة هي الأخرى للعناية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 03.10.2020

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صحة

كما الجلد فروة الرأس بحاجة هي الأخرى للعناية

ليس الشعر وحده هو ما يجب أن نوليه الرعاية! جلد الرأس هو الآخر بحاجة للعناية به. ما هي أهم المشاكل التي تعاني منها فروة الرأس؟ وما هي أفضل السبل لحلها؟

Symbolbild Haare waschen (picture-alliance/dpa/C. Klose)

لا يكفي أن يكون الشامبو مناسبا للشعر ..يتعين مراعاة فروة الرأس أيضا!

 

غالباً ما نركز اهتمامنا على العناية بشعر الرأس أكثر من جلده. ومن هنا يحرص الكثيرون منا على وجود أنواع الشامبو المختلفة وزيوت الشعر ومجفف الشعر وغيرها من وسائل العناية بالشعر. كما تفيد المجلة الألمانية المختصة بمواضيع الرجال 

GQ – Gentlemen’s Quarterly

باستمرار تتجدد خلايا جلد الرأس مثل باقي خلايا الجسم. تتساقط الخلايا المتقرنة والميتة من سطح الجلد.

مختارات

في تفاصيل الحكم على شاب ألماني أُدين بالاعتداء على عجوز في الثمانين مُنع من حلاقة شعر رأسه لمدة ستة أشهر وإلا انتهى مصيره في السجن لمدة 21 شهراً. فما السبب؟

ويمكن أن يؤدي الضغط النفسي والبرد والهواء الجاف الناتج عن جهاز التدفئة المركزية وتجفيف الشعر المفرط بالسيشوار(مجفف الشعر) أو صبغ الشعر الزائد عن الحد إلى جفاف جلد الرأس والحكة، وتضاعف عملية تكوّن القشرة وفقدان اللمعان الطبيعي لشعر الرأس. ما العمل؟

ينصح موقع MSN (باللغة الألمانية) أولا بعدم تجفيف الشعر بالسيشوار "سمّ" لجلد الرأس: من الأفضل ترك الشعر يجف في الهواء الطلق أو تجفيفه بالسيشوار بدرجة حرارة منخفضة جداً.

ويُحبذ أيضاً استخدام مشط جلد الرأس. هل سمعت بهذا الاختراع من قبل؟ مشط جلد الرأس يدلك جذور الشعر وجلد الرأس ويمكن استخدامه عند الاستحمام مع الشامبو. النتيجة هي تحسين الدورة الدموية في جلد الرأس.

كما يُنصح بتنظيف جلد الرأس عن طريق التقشير. وينصح بشامبو التقشير مرة في الأسبوع. العملية تؤدي إلى التخلص من خلايا الجلد الميتة والمتقرنة والدهون الزائدة وتنشط الدورة الدموية في جلد الرأس وتحول دون جفاف الجلد. لكن احرص على أن لا يحتوي شامبو التقشير على السيلكون والعطور والباربين، إذ أنها مواد تزيد من هيجان وجفاف جلد الرأس.

ولا بد أيضاً من تقوية فروة الرأس وجذور الشعر بأمصال خاصة توضع على فروة الرأس في المساء وتوزع بعناية ويدلك بها جلد الرأس وفي الصباح نغسل الشعر والرأس جيداً بالماء. لمن يعاني من تكوّن القشرة الكثيف عليه بمستخلاصات خاصة من نبات القرص أو عشبة (حشيشة) الليمون.

خ.س

  • Princess Beatrix of the Netherlands (Reuters)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    الأميرة الهولندية بياتريس

    كم نُحب أن نرى ملكة هولندا السابقة والأميرة الحالية بياتريس بعد أن تستيقظ من نومها. منذ زفافها عام 1966 لم تُشاهد الأميرة في تسريحة غير تسريحة شعرها الشبيهة بالتاج الملكي. يطلق الهولنديون على تسريحة الأميرة بياتريس اسم "تاج بياتريس". للحصول على هذه التسريحة لا نحتاج إلا إلى سيشوار ومكواة للشعر، والكثير من الملاقط ومثبتات الشعر.

  • Rod Stewart wearing a red leather jacket in 1984 (Imago/ZUMA Press)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    رود ستيوارت

    حتى بعد مرور قرابة الخمسين عاماً على دخول المغني البريطاني رود ستيوارت ميدان الموسيقى، لم تتغير تسريحة شعره الأشقر: شعر قصير عند منطقة الجبهة، وطويل في منطقة خلف الرأس. مظهر رود ستيوارت لا يقل أهمية عن صوته. جميع الحلاقين في العالم تقريباً يعرفون نوع التسريحة إذا ما طلبت من أحدهم أن يقص شعرك على غرار تسريحة رود.

  • Mireille Mathieu (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Niehaus)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    ميري ماتيو

    حرصت المُغَنية الفرنسية ميري ماتيو على الالتزام بشكل تسريحة شعرها ولم ُتغير تسريحتها منذ سبعينيات القرن الماضي. وذات مرة صرحت لصحيفة "دي فيلت" الألمانية بأن تسريحة شعرها بالنسبة إليها "هي أكثر من مجرد علامة تجارية"، وأن تسريحة شعرها إضافة إلى صوتها هما أعظم وأكبر رصيد لديها.

  • Donatella Versace at a fashion show (Getty Images/AFP/M. Medina)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    دوناتيلا فيرساتشي

    قد يختلف طول شعر مصممة الأزياء العالمية دوناتيلا فيرساتشي، إلا أن لونه يبقى أشقراً مائلاً إلى البياض. تقول دوناتيلا إن السبب في ذلك هو شقيقها الراحل جياني فيرساتشي، الذي يُقَال بأنه كان مُعجباً بالمطربة الإيطالية نيكوليتا سترامبيلي، والتي كانت ذات شعر أشقر مسترسل مائل إلى البياض. ومنذ أن كانت دوناتيلا في الحادية عشر من عمرها، اختارت تسريحة شعرها المشابهة لتسريحة سترامبيلي ولم تُغيرها حتى الآن.

  • Karl Lagerfeld side profile (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    كارل لاغرفيلد

    يتحدث مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد عن تسريحة شعره بالقول: "التسريحة أشبه بذيل الحصان ومن السهولة بمكان العناية بها، والتسريحة يمكن أن تُحافظ على شكلها لمدة طويلة وأنا ألتزم بهذه التسريحة منذ عام 1976". أنتيه بيندر/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


 

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