كمامة FFP2 ـ هل هي رفيقة بالبيئة؟

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يرتدي ملايين الناس حول العالم حاليا كمامات FFP2. ولكن إلى أي مدى هي حقا رفيقة بالبيئة؟ أين يتم إنتاجها وما هي مكوناتها؟ هل يمكن إعادة تدوير الكمامات؟ أم أنها مليئة بالملوثات؟
قفزة جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا إذ تجاوزت الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة خلال 24 ساعة. المستشارة المنتهية ولايتها ميركل تدعو للتصرف السريع وتؤكد أن الفيروس لا يكترث بالوضع السياسي الرّاهن.
حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع وتيرة انتشار كورونا في أوروبا لتتحول إلى بؤرة للجائحة مجدداً. الموجة الرابعة أثرت على ألمانيا بشكل خاص، حيث سجلت أرقاماً قياسية، كما تم الاتفاق على الترويج لجرعة تعزيزية.
تشهد ألمانيا جدلاً حول تخفيف قيود إرتداء الكمامة في المدارس. وفي حين يطالب بعض أطباء الأطفال بتخفيف شروط لبس الكمامة لطلبة المدارس، رفضت عالمة فيروسات ألمانية، هذه المطالب ووصفتها بـأنها "غبية" وسابقة لأوانها.
أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن تأييده لرفع القيود المفروضة منذ مارس/ آذار من العام الماضي بخصوص فيروس كورونا، وهو ما قد يعني إنهاء فرض ارتداء الكمامات وقواعد التباعد. بيد أن القرار يجب أن يوافق عليه البوندستاغ.
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