 كمامة FFP2 ـ هل هي رفيقة بالبيئة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 20.10.2021

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صنع في ألمانيا

كمامة FFP2 ـ هل هي رفيقة بالبيئة؟

يرتدي ملايين الناس حول العالم حاليا كمامات FFP2. ولكن إلى أي مدى هي حقا رفيقة بالبيئة؟ أين يتم إنتاجها وما هي مكوناتها؟ هل يمكن إعادة تدوير الكمامات؟ أم أنها مليئة بالملوثات؟

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