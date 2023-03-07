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كمال كيليتشدار أوغلو

مع ترشيحه لخوض الانتخابات القادمة في أيار 2023 ضد الرئيس المخضرم رجب طيب أردوغان أضحى كمال كيليتشدار أوغلو زعيما لتحالف المعارضة التركية التي تضم ستة أحزاب. فهل يستطيع هذا السياسي العلماني المخضرم الوصول إلى رئاسة تركيا؟

يتزعم كيليتشدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري العلماني في تركيا. ويُعرف عنه بأنه اقتصادي مشاكس تولى من قبل مناصب عدة بينها رئاسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التركية. يُعرف كيليتشدار أوغلو بهدوئه، ومن الألقاب التي تطلقها الصحافة عليه "غاندي-كمال" بسبب تشابهه الملحوظ في المظهر والأسلوب مع المهاتما غاندي. من هو كيليتشدار أوغلو وما هو برنامجه السياسي؟

كمال كيليتشدار أوغلوـ من يكون الرجل الذي يفترض أن يطيح بأردوغان؟

كمال كيليتشدار أوغلوـ من يكون الرجل الذي يفترض أن يطيح بأردوغان؟ 07.03.2023

المعارضة التركية اتفقت أخيرا على مرشحها للمنافسة في الانتخابات المقبلة، إنه كمال كيليتشدار أوغلو، الذي من المفترض أن يطيح بأردوغان، الذي بقي في السلطة لأكثر من 20 عامًا، لكن من هو هذا الرجل؟ وما الذي سيجعل منه خصما قويا؟
عقوبات على قنوات تركية انتقدت تعامل السلطة مع كارثة الزلزال

عقوبات على قنوات تركية انتقدت تعامل السلطة مع كارثة الزلزال 22.02.2023

فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي عقوبات على 3 محطات تلفزيونية انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد. وكان أردوغان قد أقر بوجود "ثغرات" في تنظيم الإغاثة لكنه شدد على فداحة الزلزال.
تركيا: السجن لرئيس بلدية اسطنبول ومنافس لأردوغان أكثر من عامين

تركيا: السجن لرئيس بلدية اسطنبول ومنافس لأردوغان أكثر من عامين 14.12.2022

حكمت محكمة تركية بسجن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول نحو ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"إهانة" مسؤولين، وهو أمر يمنعه عملياً من ممارسة السياسة وبالتالي يبعده عن منافسة الرئيس التركي أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة.