مع ترشيحه لخوض الانتخابات القادمة في أيار 2023 ضد الرئيس المخضرم رجب طيب أردوغان أضحى كمال كيليتشدار أوغلو زعيما لتحالف المعارضة التركية التي تضم ستة أحزاب. فهل يستطيع هذا السياسي العلماني المخضرم الوصول إلى رئاسة تركيا؟

يتزعم كيليتشدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري العلماني في تركيا. ويُعرف عنه بأنه اقتصادي مشاكس تولى من قبل مناصب عدة بينها رئاسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التركية. يُعرف كيليتشدار أوغلو بهدوئه، ومن الألقاب التي تطلقها الصحافة عليه "غاندي-كمال" بسبب تشابهه الملحوظ في المظهر والأسلوب مع المهاتما غاندي. من هو كيليتشدار أوغلو وما هو برنامجه السياسي؟