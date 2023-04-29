مع ترشيحه لخوض الانتخابات القادمة في أيار 2023 ضد الرئيس المخضرم رجب طيب أردوغان أضحى كمال كليجدار أوغلو زعيما لتحالف المعارضة التركية التي تضم ستة أحزاب. فهل يستطيع هذا السياسي العلماني المخضرم الوصول إلى رئاسة تركيا؟

يتزعم كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري العلماني في تركيا. ويُعرف عنه بأنه اقتصادي مشاكس تولى من قبل مناصب عدة بينها رئاسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التركية. يُعرف كليجدار أوغلو بهدوئه، ومن الألقاب التي تطلقها الصحافة عليه "غاندي-كمال" بسبب تشابهه الملحوظ في المظهر والأسلوب مع المهاتما غاندي. من هو كليجدار أوغلو وما هو برنامجه السياسي؟