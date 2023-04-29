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كمال كليجدار أوغلو

مع ترشيحه لخوض الانتخابات القادمة في أيار 2023 ضد الرئيس المخضرم رجب طيب أردوغان أضحى كمال كليجدار أوغلو زعيما لتحالف المعارضة التركية التي تضم ستة أحزاب. فهل يستطيع هذا السياسي العلماني المخضرم الوصول إلى رئاسة تركيا؟

يتزعم كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري العلماني في تركيا. ويُعرف عنه بأنه اقتصادي مشاكس تولى من قبل مناصب عدة بينها رئاسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التركية. يُعرف كليجدار أوغلو بهدوئه، ومن الألقاب التي تطلقها الصحافة عليه "غاندي-كمال" بسبب تشابهه الملحوظ في المظهر والأسلوب مع المهاتما غاندي. من هو كليجدار أوغلو وما هو برنامجه السياسي؟

أردوغان يظهر لأول مرة منذ وعكته الصحية ويقدم أول رائدي فضاء تركيين

أردوغان يظهر لأول مرة منذ وعكته الصحية ويقدم أول رائدي فضاء تركيين 29.04.2023

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصياً في إسطنبول، للمرة الأولى بعد غياب عن الساحة العامة ثلاثة أيام بسبب الوعكة الصحية التي أبعدته عن مسار الحملة الانتخابية. كيف بدا الزعيم التركي؟
أردوغان مستمر في تعليق أنشطته الانتخابية لأسباب صحية

أردوغان مستمر في تعليق أنشطته الانتخابية لأسباب صحية 28.04.2023

لليوم الثالث على التوالي علق الرئيس التركي أنشطة حملته للانتخابات الرئاسية على خلفية إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء بحسب ما أفاد وزير الصحة التركي، والذي أكد أن أردوعان يتعافى وأنه سيستأنف برنامجه قريباً.
الأتراك في ألمانيا يصوتون في الانتخابات الرئاسية وأردوغان يعلق نشاطه

الأتراك في ألمانيا يصوتون في الانتخابات الرئاسية وأردوغان يعلق نشاطه 27.04.2023

في ظل وقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لأنشطة انتخابية بسبب "إنفلونزا في المعدة"، انطلقت الانتخابات التركية في خارج البلاد لاختيار برلمان ورئيس جديد. ويحق لحوالي 1.5 ناخب تركي في ألمانيا بالمشاركة في هذا الاستحقاق.
أردوغان يصاب بـ وعكة صحية على الهواء ومنافسه يكسر محرما

أردوغان يصاب بـ "وعكة صحية" على الهواء ومنافسه يكسر محرما 26.04.2023

بعد 10 دقائق من ظهوره قطع الرئيس التركي أردوغان مقابلة تلفزيونية مباشرة بسبب "وعكة صحية" بعد أن كان قد بدأ ظهوره التلفزيوني متأخرا، فيما كسر منافس أردوغان القوي كليتشدار أوغلو أحد المحرمات في السياسة التركية.
أردوغان يؤكد في مرسوم تنظيم الانتخابات التركية في مايو/ أيار

أردوغان يؤكد في مرسوم تنظيم الانتخابات التركية في مايو/ أيار 10.03.2023

وقع الرئيس التركي مرسوماً يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو/ أيار، معلناً رسمياً انطلاق الحملة الانتخابية. سيواجه اردوغانمرشحاً اختاره ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية الستة، وهوكمال كيليتشدار أوغلو.
كمال كيليتشدار أوغلوـ من يكون الرجل الذي يفترض أن يطيح بأردوغان؟

كمال كيليتشدار أوغلوـ من يكون الرجل الذي يفترض أن يطيح بأردوغان؟ 07.03.2023

المعارضة التركية اتفقت أخيرا على مرشحها للمنافسة في الانتخابات المقبلة، إنه كمال كيليتشدار أوغلو، الذي من المفترض أن يطيح بأردوغان، الذي بقي في السلطة لأكثر من 20 عامًا، لكن من هو هذا الرجل؟ وما الذي سيجعل منه خصما قويا؟
عقوبات على قنوات تركية انتقدت تعامل السلطة مع كارثة الزلزال

عقوبات على قنوات تركية انتقدت تعامل السلطة مع كارثة الزلزال 22.02.2023

فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي عقوبات على 3 محطات تلفزيونية انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد. وكان أردوغان قد أقر بوجود "ثغرات" في تنظيم الإغاثة لكنه شدد على فداحة الزلزال.
تركيا: السجن لرئيس بلدية اسطنبول ومنافس لأردوغان أكثر من عامين

تركيا: السجن لرئيس بلدية اسطنبول ومنافس لأردوغان أكثر من عامين 14.12.2022

حكمت محكمة تركية بسجن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول نحو ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"إهانة" مسؤولين، وهو أمر يمنعه عملياً من ممارسة السياسة وبالتالي يبعده عن منافسة الرئيس التركي أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة.