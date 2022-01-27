كمادات الشاي لعلاج التهاب الجلد

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عادة ما يتم علاج التهاب الجلد المؤلم المصاحب لالتهاب الجلد العصبي بالكورتيزون. إنها طريقة فعالة، لكنها على المدى الطويل تجعل الجلد رقيقًا وبالتالي أكثر ضعفًا، وهو ما يجعل بدائل كمادات الشاي الأسود مفيدة.
يصاب بعض الناس ببقع حمراء وحارقة على جلدهم بعد الاستحمام. وغالباً لا تكون هذه الحالة مثيرة للقلق. ومع ذلك، قد يتطلب ظهور هذه البقع في حالات معينة استشارة الطبيب وتوخي الحذر. فما هي درجة الخطورة؟
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