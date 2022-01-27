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كمادات الشاي لعلاج التهاب الجلد

عادة ما يتم علاج التهاب الجلد المؤلم المصاحب لالتهاب الجلد العصبي بالكورتيزون. إنها طريقة فعالة، لكنها على المدى الطويل تجعل الجلد رقيقًا وبالتالي أكثر ضعفًا، وهو ما يجعل بدائل كمادات الشاي الأسود مفيدة.