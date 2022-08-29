 كل يحزن لوحده!.. وليام وهاري لن يلتقيا في الذكرى الـ25 لرحيل ديانا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 30.08.2022

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منوعات

كل يحزن لوحده!.. وليام وهاري لن يلتقيا في الذكرى الـ25 لرحيل ديانا

مازال موتها بذلك الشكل المأساوي يثير الحزن في قلوب كثير من الناس في أنحاء العالم. وعلى عكس الماضي، سيحيي ولداها، الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري، الذكرى الـ25 لوفاة "أميرة القلوب"، وهما على شقاق ومتفرقين.

وليام وهاري مع والدتهما ديانا ووالدهما تشارلز، صورة من الأرشيف

يوافق يوم 31 أغسطس/ آب 2022 الذكرى الـ25 لوفاة الأميرة ديانا، التي لقيت مصرعها في حادث سيارة في باريس

قبل 25 عاما، وبالتحديد في أول ساعة من ساعات يوم 31 أغسطس/ آب 1997، فجع العالم بحادث مأساوي أودى بحياة الليدي ديانا، أميرة ويلز. كان عمر ديانا وقتها 36 عاما فقط، ومنفصلة رسميا عن زوجها الأمير تشارلز منذ نحو 5 سنوات.

مختارات

قال الأمير هاري إن صدمة وفاة والدته دفعته لتناول الكحول والمخدرات لـ"إخفاء" مشاعره مشيرا إلى أنه تم مطاردتها حتى لاقت حتفها "عندما كانت على علاقة بشخص غير أبيض". وبي بي سي تعتذر بسبب أساليب "مخادعة" في مقابلتها مع ديانا.

كشفت خبيرة التجميل الخاصة بالأميرة الراحلة ديانا عن سرّ جمالها، واصفة إياها بالانفتاح والتعاون وبأنها أسطورة الجمال الطبيعي الساحر، وفقا لتصريح خبيرة التجميل نشره موقع ياهو الالكتروني.

يمكن لمن لم يتمكن من حضور زفاف الأمير وليام وكيت دوقة كامبريدج قبل ثلاثة أعوام، الحصول على قطعة من تورتة الزفاف الملكي المقرر عرضها للبيع في المزاد. وسبق بيع قطعة من تورتة زفاف والدي وليام في مزاد بعد 30 عاما من الزفاف.

رحلت "أميرة القلوب" وتركت خلفها ولدين هما وليام، وكان قد بلغ للتو 15عاما، وهاري وكان يقترب من بلوغ عامه الـ13.

الآن في نهاية أغسطس/ آب 2022، بلغ وليام الأربعين، أما هاري فعمره 37 عاما. لكنهما أصبحا متفرقين ومختلفين. ويعيش كل منهما حياة مختلفة، ففي حين يمشي وليام بثبات على طريق خلافة جدته على رأس العرش البريطاني، تخلى هاري عن الحياة الملكية وهاجر إلى خارج بريطانيا.

وحسب مواقع ألمانية عديدة ونقلا عن صحيفة "تلغراف"، قرر ويليام وهاري وكذلك  أسرتاهما أن يحيوا الذكرى الـ25 لوفاة الأميرة ديانا بشكل منفصل.

ويقال إن دوق كامبريدج (الأمير وليام) ودوق "ساسكس" (الأمير هاري)، اتفقا على أنه لن يكون هناك بعد ذلك ظهور علني للاحتفال بذكرى وفاة ديانا.

في عام 2017، في الذكرى العشرين لرحيلها، بدت الأمور مختلفة، بحسب ما كتب موقع مجلة "بونته" الألمانية. في ذلك الوقت، زار الشقيقان، وليام وهاري، عدة أماكن، من بينها الحديقة التي بنيت في ذكرى ديانا على أرض قصر كنسينغتون، مقر إقامتها. كما قاما بوضع الزهور أمام القصر.

من اليمين الأمير هاري وشقيقه الأمير وليام خلال مراسم دفن والدتهما في 6 سبتمبر/ أيلول 1997

في 6 سبتمبر/ أيلول 1997، اليوم الذي دفنت فيه الأميرة ديانا، كان وليام وشقيقه هاري مازالا صبيين.

وبحسب ما نقل موقع "بونته"، لم يتحدث الأمير وليام والأمير هاري مع بعضهما البعض شخصيا منذ أزاحا سوية الستار عن تمثال لأمهما الراحلة في الأول من يوليو/ تموز عام 2021. في هذا اليوم، كانت الأميرة ديانا ستبلغ من العمر 60 عامًا. ويقف هذا التمثال في الحديقة الغائرة (منخفضة عما حولها) في قصر كنسنغتون.

ومؤخرا تحدث الأمير هاري حول ذكرى وفاة والدته وقال، حسبما نقلت "بونته": "الأسبوع المقبل يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة والدتي، وبالتأكيد لن تُنسى أبدًا". معربا عن أمله في أن يكون "يوما مليئا بذكريات أعمالها الرائعة ومليئًا بالحب لما أنجزته".

ص.ش/أ.ح

  • Diana Her Fashion Story (picture alliance/dpa/Zumapress)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    فيرساتشي وملكة القلوب

    ارتدت الأميرة ديانا فستان فيرساتشي الأسطوري لجلسة تصوير عام 1991. وفي مزاد في عام سجل أول ما صمم فيرساتشي للأميرة ديانا مائتي ألف دولار. و كان فيرساتشي والأميرة أصدقاء مقربين حتى وفاته في يوليو 1997.

  • Lady Di, Prinzessin Diana (AP)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    مراحل الحياة

    المظهر الرومانسي لديانا من عام 1980 حتى عام 1990 لم يتبدل كثيرا في طريقتها في إرتداء فساتين أنيقة . وفي مرحلة بداية فشل الزواج أتبعت الأميرة أسلوباً دبلوماسيا في مظهرها وأظهرت خزانة ملابسها كيف أنها أتجهت نحو المزيد من الإستقلالية.

  • Diana Her Fashion Story Ausstellung London (picture alliance/dpa/Y. Mok)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    بداية متواضعة

    كانت الفاتنة ديانا غير مهتمة كثيرا بعالم الأزياء في البداية ، فكانت ترتدي غالبا بلوزة بجيب أنيق وأحذية بسيطة. حتى أنها إقترضت الملابس من صديقاتها. إرتدت الأميرة تلك البلوزة الوردية في الصورة الرسمية في خطوبتها من الأمير تشارلز في عام 1981.

  • Prinz Charles heiratet Diana (AP)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    شهر العسل مع تشارلز

    في البداية، كانت ديانا مثلها مثل أي امرأة عادية وحضورها ليس طاغيا إلى جانب زوجها الأمير تشارلز. استغرق الأمر بعض الوقت حتى بلغت من العمر 20 عاما حتى استطاعت الأميرة لعب دورها بعد زفافها في عام 1981. لكنها أصبحت فيما بعد أكثر ثقة بالنفس وأكثر استقلالية وهو ما أنعكس على ملابسها.

  • Großbritannien London Kleid Diana (picture-alliance/dpa/Y. Mok)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    خزانة ملابس مبدعة

    على مر السنين إستخدمت ديانا مظهرها لتعلن عن آراء دبلوماسية، في الصورة على اليسار، الفستان المطرز والمصنوع من الحرير، إرتدته الأميرة في زيارتها للملكة العربية السعودية، وعليه صقور من ذهب.

  • Diana dances with Travolta (picture alliance/AP Photo/Ronald Reagan Library)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    الرقص مع ترافولتا

    هذا ثوب فيكتور ادلشتاين وهو واحد من أبرز ما يعرض من أزياء ديانا في معرض أزياء ديانا الذي أقيم في لندن. ارتدته ديانا في حفل عشاء في البيت الأبيض عام 1985، حيث رقصت رقصتها الشهيرة مع الممثل جون ترافولتا. لبست نفس الثوب مرة أخرى بعد عامين في زيارة رسمية مع الامير تشارلز لمدينة بون الألمانية، والتي كانت لا تزال العاصمة الألمانية في ذلك الوقت.

  • Diana 's dresses showcased (picture alliance/dpa/Zumapress)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    ملابس ترمز لقوة شخصية ديانا

    على مر السنين، أخذت ديانا تتجه بشكل متزايد نحو السيطرة على طريقة ظهورها لعامة وإشتهرت بذكائها للتواصل عبر ملابسها. كانت مصممتها المفضلة "كاثرين ووكر" والتي كانت تجهز للاميرة فساتين أنيقة وفي وقت لاحق كانت ترتدي ديانا أزياء ووكر وخاصة البدلات الأنيقة، أثناء النهار وفي الحفلات الخيرية.

  • Magazine covers with Diana (picture alliance/dpa/K.Green)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    الأميرة الأكثر تصويرا في العالم

    علاقة الأميرة بالصحافة جسدت علاقة الحب والكراهية الكلاسيكية. فكانت تشكو أحياناً من المصورين الذين سربوا صوراً كثيرة لها في وسائل الإعلام. ولكنها كانت محبوبة الطلة على أغلفة المجلات العالمية أيضاً.

  • 15. Jahrestag der Tod von Prinzessin Diana (picture-alliance/dpa)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    أميرة الشعب

    أعلن انفصال ديانا من تشارلز في عام 1992. وكان قد ظهر اعتبارا منع 1990 تغيرا واضحا في نمط ملابس الأميرة التي أصبحت أكثر براغماتية واكثر ميولاً إلى "ملابس العمل." كانت ديانا "أميرة ويلز" لكنها وصفت بـ"أميرة الشعب"، وهو المصطلح الذي استخدم ايضا من قبل رئيس الوزراء آنذاك توني بلير ولكن بعد وفاتها في أغسطس 1997.

  • Diana's dresses (picture alliance/dpa/H.Yan)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    ميراث من الأزياء

    في نهاية المعرض الذي يقام حاليا في لندن حت الأول من مارس، يمكن للزوار أن يروا خمسة من ثياب السهرة الأكثر أناقة التي إرتدتها الأميرة ديانا في مناسبات مختلفة، والتي إرتدتها لجلسة تصوير مع المصور الشهير ماريو تيستينو. وتظهر صور الأميرة على الجدران خلف الفساتين لتمنحها حياة تلك الأميرة التي بدت واثقة من خطواتها في الحياة.