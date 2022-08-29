كل يحزن لوحده!.. وليام وهاري لن يلتقيا في الذكرى الـ25 لرحيل ديانا

قبل 25 عاما، وبالتحديد في أول ساعة من ساعات يوم 31 أغسطس/ آب 1997، فجع العالم بحادث مأساوي أودى بحياة الليدي ديانا، أميرة ويلز. كان عمر ديانا وقتها 36 عاما فقط، ومنفصلة رسميا عن زوجها الأمير تشارلز منذ نحو 5 سنوات.
رحلت "أميرة القلوب" وتركت خلفها ولدين هما وليام، وكان قد بلغ للتو 15عاما، وهاري وكان يقترب من بلوغ عامه الـ13.
الآن في نهاية أغسطس/ آب 2022، بلغ وليام الأربعين، أما هاري فعمره 37 عاما. لكنهما أصبحا متفرقين ومختلفين. ويعيش كل منهما حياة مختلفة، ففي حين يمشي وليام بثبات على طريق خلافة جدته على رأس العرش البريطاني، تخلى هاري عن الحياة الملكية وهاجر إلى خارج بريطانيا.
وحسب مواقع ألمانية عديدة ونقلا عن صحيفة "تلغراف"، قرر ويليام وهاري وكذلك أسرتاهما أن يحيوا الذكرى الـ25 لوفاة الأميرة ديانا بشكل منفصل.
ويقال إن دوق كامبريدج (الأمير وليام) ودوق "ساسكس" (الأمير هاري)، اتفقا على أنه لن يكون هناك بعد ذلك ظهور علني للاحتفال بذكرى وفاة ديانا.
في عام 2017، في الذكرى العشرين لرحيلها، بدت الأمور مختلفة، بحسب ما كتب موقع مجلة "بونته" الألمانية. في ذلك الوقت، زار الشقيقان، وليام وهاري، عدة أماكن، من بينها الحديقة التي بنيت في ذكرى ديانا على أرض قصر كنسينغتون، مقر إقامتها. كما قاما بوضع الزهور أمام القصر.
في 6 سبتمبر/ أيلول 1997، اليوم الذي دفنت فيه الأميرة ديانا، كان وليام وشقيقه هاري مازالا صبيين.
وبحسب ما نقل موقع "بونته"، لم يتحدث الأمير وليام والأمير هاري مع بعضهما البعض شخصيا منذ أزاحا سوية الستار عن تمثال لأمهما الراحلة في الأول من يوليو/ تموز عام 2021. في هذا اليوم، كانت الأميرة ديانا ستبلغ من العمر 60 عامًا. ويقف هذا التمثال في الحديقة الغائرة (منخفضة عما حولها) في قصر كنسنغتون.
ومؤخرا تحدث الأمير هاري حول ذكرى وفاة والدته وقال، حسبما نقلت "بونته": "الأسبوع المقبل يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة والدتي، وبالتأكيد لن تُنسى أبدًا". معربا عن أمله في أن يكون "يوما مليئا بذكريات أعمالها الرائعة ومليئًا بالحب لما أنجزته".
ص.ش/أ.ح
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شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها
فيرساتشي وملكة القلوب
ارتدت الأميرة ديانا فستان فيرساتشي الأسطوري لجلسة تصوير عام 1991. وفي مزاد في عام سجل أول ما صمم فيرساتشي للأميرة ديانا مائتي ألف دولار. و كان فيرساتشي والأميرة أصدقاء مقربين حتى وفاته في يوليو 1997.
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شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها
مراحل الحياة
المظهر الرومانسي لديانا من عام 1980 حتى عام 1990 لم يتبدل كثيرا في طريقتها في إرتداء فساتين أنيقة . وفي مرحلة بداية فشل الزواج أتبعت الأميرة أسلوباً دبلوماسيا في مظهرها وأظهرت خزانة ملابسها كيف أنها أتجهت نحو المزيد من الإستقلالية.
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شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها
بداية متواضعة
كانت الفاتنة ديانا غير مهتمة كثيرا بعالم الأزياء في البداية ، فكانت ترتدي غالبا بلوزة بجيب أنيق وأحذية بسيطة. حتى أنها إقترضت الملابس من صديقاتها. إرتدت الأميرة تلك البلوزة الوردية في الصورة الرسمية في خطوبتها من الأمير تشارلز في عام 1981.
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شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها
شهر العسل مع تشارلز
في البداية، كانت ديانا مثلها مثل أي امرأة عادية وحضورها ليس طاغيا إلى جانب زوجها الأمير تشارلز. استغرق الأمر بعض الوقت حتى بلغت من العمر 20 عاما حتى استطاعت الأميرة لعب دورها بعد زفافها في عام 1981. لكنها أصبحت فيما بعد أكثر ثقة بالنفس وأكثر استقلالية وهو ما أنعكس على ملابسها.
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شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها
خزانة ملابس مبدعة
على مر السنين إستخدمت ديانا مظهرها لتعلن عن آراء دبلوماسية، في الصورة على اليسار، الفستان المطرز والمصنوع من الحرير، إرتدته الأميرة في زيارتها للملكة العربية السعودية، وعليه صقور من ذهب.
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شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها
الرقص مع ترافولتا
هذا ثوب فيكتور ادلشتاين وهو واحد من أبرز ما يعرض من أزياء ديانا في معرض أزياء ديانا الذي أقيم في لندن. ارتدته ديانا في حفل عشاء في البيت الأبيض عام 1985، حيث رقصت رقصتها الشهيرة مع الممثل جون ترافولتا. لبست نفس الثوب مرة أخرى بعد عامين في زيارة رسمية مع الامير تشارلز لمدينة بون الألمانية، والتي كانت لا تزال العاصمة الألمانية في ذلك الوقت.
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شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها
ملابس ترمز لقوة شخصية ديانا
على مر السنين، أخذت ديانا تتجه بشكل متزايد نحو السيطرة على طريقة ظهورها لعامة وإشتهرت بذكائها للتواصل عبر ملابسها. كانت مصممتها المفضلة "كاثرين ووكر" والتي كانت تجهز للاميرة فساتين أنيقة وفي وقت لاحق كانت ترتدي ديانا أزياء ووكر وخاصة البدلات الأنيقة، أثناء النهار وفي الحفلات الخيرية.
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شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها
الأميرة الأكثر تصويرا في العالم
علاقة الأميرة بالصحافة جسدت علاقة الحب والكراهية الكلاسيكية. فكانت تشكو أحياناً من المصورين الذين سربوا صوراً كثيرة لها في وسائل الإعلام. ولكنها كانت محبوبة الطلة على أغلفة المجلات العالمية أيضاً.
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شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها
أميرة الشعب
أعلن انفصال ديانا من تشارلز في عام 1992. وكان قد ظهر اعتبارا منع 1990 تغيرا واضحا في نمط ملابس الأميرة التي أصبحت أكثر براغماتية واكثر ميولاً إلى "ملابس العمل." كانت ديانا "أميرة ويلز" لكنها وصفت بـ"أميرة الشعب"، وهو المصطلح الذي استخدم ايضا من قبل رئيس الوزراء آنذاك توني بلير ولكن بعد وفاتها في أغسطس 1997.
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شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها
ميراث من الأزياء
في نهاية المعرض الذي يقام حاليا في لندن حت الأول من مارس، يمكن للزوار أن يروا خمسة من ثياب السهرة الأكثر أناقة التي إرتدتها الأميرة ديانا في مناسبات مختلفة، والتي إرتدتها لجلسة تصوير مع المصور الشهير ماريو تيستينو. وتظهر صور الأميرة على الجدران خلف الفساتين لتمنحها حياة تلك الأميرة التي بدت واثقة من خطواتها في الحياة.