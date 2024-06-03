كل ما تحتاج معرفته عن يورو 2024 في ألمانيا

بدأ العد التنازل لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، التي ستحتضنها ألمانيا صيف السنة الحالية. فما هي المنتخبات المرشحة للفوز باللقب؟ وما هي الملاعب التي ستحتضن مباريات اليورو؟ وماذا عن المخاوف الأمنية؟

ما هي المنتخبات المرشحة للفوز باللقب؟

تضع المُراهنات، المنتخب الإنجليزي على رأس قائمة المنتخبات المُرشحة للفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024). ثم تليه فرنسا بطلة كأس العالم في سنة 2018، وألمانيا مستضيفة البطولة. أما المنتخب الإيطالي حامل لقب النسخة السابقة، فإنه يأتي في المرتبة السادسة فقط.

واستنادا إلى تصنيف الفيفا لأفضل المنتخبات في العالم، فإن اللقب يجب أن يذهب إلى فرنسا، التي تحتل الوصافة خلف المتصدر وبطل العالم المنتخب الأرجنتيني.

أما أفضل المنتخبات المشاركة في يورو 2024 من حيث تصنيف الفيفا، فهي بلجيكا (المركز الثالث عالميا)، إنجلترا (المركز الرابع)، البرتغال (المركز السادس). وتأتي ألمانيا في المركز الـ 16. أما المنتخب الجورجي، الذي صنع التاريخ بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لليورو، فإن صاحب أسوأ ترتيب (75 عالميا) على مستوى قائمة المنتخبات المُشاركة في يورو 2024.

ما هو نظام البطولة؟

تُقام بطولة يورو 2024 بمشاركة 24 مُنتخبا مُقسمة على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات. وتخوض منتخبات كل مجموعة مباراة فيما بينها. وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة. فضلا عن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ16.

يصعب جدا التكهن بهوية بطل يورو 2024. صورة رمزية. صورة من: SOPA Images/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

وبداية من هذا الدور، ستُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة حتى الوصول إلى المباراة النهائية. وفي حال انتهت المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، فإنه سيتم الذهاب مباشرة إلى أشواط إضافية. أما إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فسيتم اللجوء إلى ضربات الجزاء، التي ستُحدد هوية الفائز بالمباراة.

وسيكون نهائي البطولة على الملعب الأولمبي ببرلين في الـ 14 من يوليو/تموز 2024.

أين ستُقام المباريات؟

وقع الاختيار على 10 ملاعب لإقامة مباريات بطولة يورو 2024 والبالغ عددها 51 مباراة. ومن بين هذه الملاعب هناك الملعب الأولمبي ببرلين (71 ألف متفرج)، ملعب أليانز أرينا في ميونيخ (66 ألف متفرج)، وملعب سيغنال إيدونا بارك في دوتموند (62 ألف متفرج). وستحتضن هذه الملاعب ستة مباريات. ويُعد ملعب برلين الأولمبي هو أكبر ملاعب البطولة، وستقام عليه المباراة النهائية. فيما سيحتضن ملعب أليانز أرينا في ميونيخ المباراة الافتتاحية بين المنتخب الألماني ونظيره الإسكتلندي في الـ 14 من يونيو/ حزيران.

أجواء الملعب الأولمبي ببرلين دائما ما تكون مُشتعلة. صورة من: Thomas Eisenhuth/picture alliance / dpa

ومن المُقرر أن تُقام خمس مباريات في كل من ملاعب شتوتغارت (51 ألف متفرج)، هامبورغ (49 ألف متفرج)، دوسلدورف (47 ألف متفرج)، كولن (كولونيا) (43 ألف متفرج). وأربع مباريات في كل من لايبزيغ (40 ألف متفرج) وغيلسنكيرشن (50 ألف متفرج).

كيف يمكن مشاهدة البطولة خارج الملاعب؟

تحت عنوان "مهرجان يورو 2024"، سيتم عرض جميع المباريات على شاشات كبيرة في مناطق خاصة بالمشجيعن. ويُمكن الدخول إلى هذه المناطق ومشاهدة المباريات بشكل مجاني، كما كان عليه الحال في ما يُعرف بـ"القصة الخيالية الصيفية" في نهائيات كأس العالم 2006.

ويُتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم لمشاهدة المباريات معا، والاحتفال بكرة القدم في مواقع مثل بوابة "براندنبورغ" في برلين، أو الحديقة الأولمبية في ميونيخ أو على ضفاف نهر الماين في فرانكفورت.

الجماهير ستشاهد المباريات في عدة أماكن عامة. أرشيف. صورة من: Soeren Stache/dpa/picture alliance

هل هناك مخاوف أمنية؟

وقالت وزيرة الداخلية الألماني نانسي فيزر إن "أمن بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في بلادنا له أولوية قصوى". وأضافت أنه: "في جميع مواقع المباريات وفي كل مكان يتجمع فيه الكثير من الناس، ستكون الشرطة حاضرة بكثافة".

ومن المقرر إجراء عمليات تفتيش على الحدود خلال يورو 2024 من أجل منع المتطرفين والمشاغبين من دخول ألمانيا.

يُشار إلى أن الحكومة البريطانية فرضت حظر سفر على 1600 من مشجعي كرة القدم العنيفين خلال بطولة أوروبا. كما ستتعاون القوات الأمنية الألمانية مع نظيرتها الفرنسية، لاسيما وأن باريس مُقبلة أيضا على تظاهرات رياضية عالمية مثل: الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية.

وأفادت وزارة الداخلية الألمانية بأنه سيتم تقييم الوضع الأمني بشكل يومي. ومهما كانت الشبكة الأمنية مُحكمة، فإنه لا يمكن استبعاد حدوث هجمات إرهابية أو أعمال عنف أخرى في مثل هذه الأحداث الكبرى بشكل كامل.

وقد تجلى ذلك في خريف السنة الماضية عندما قُتل شخصان يحملان الجنسية السويدية في إطلاق نار ببروكسل تزامن مع مباراة بين بلجيكا والسويد.

أعده للعربية: رضوان مهدوي