كل شيء هادئ في موسكو

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الأجواء هادئة في العاصمة الروسية موسكو رغم الحرب الدائرة في أوكرانيا، كثيرون لا يريدون التعبير عن آرائهم علانية خوفا من العقوبات التي تشمل السجن أو الغرامة. صحفية روسية مهددة بالسجن لعشرة أعوام لأنها وصفت بوتين بالقاتل.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
يتباهى رئيس الشيشان وصديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخلص رمضان قديروف، بدور قواته في القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. بيد أن العديد من مسلمي الشيشان والتتار يشاركون في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.
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