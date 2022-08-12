 كل شيء هادئ في موسكو | DW الأخبار | DW | 12.08.2022

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DW الأخبار

كل شيء هادئ في موسكو

الأجواء هادئة في العاصمة الروسية موسكو رغم الحرب الدائرة في أوكرانيا، كثيرون لا يريدون التعبير عن آرائهم علانية خوفا من العقوبات التي تشمل السجن أو الغرامة. صحفية روسية مهددة بالسجن لعشرة أعوام لأنها وصفت بوتين بالقاتل.

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أطفال في أفغانستان يتلقى بعضهم المساعدة الطبية من منظمة إنسانية تنقلهم من أفغانستان إلى ألمانيا.

منظمة إغاثة ألمانية تساعد الضحايا الأطفال في أفغانستان 12.08.2022

من المسؤول عن مقتل أطفال ومدنيين في جباليا شمال قطاع غزة خلال القصف المتبادل بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل؟

بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، ماذا عن الضحايا المدنيين؟ 12.08.2022

مع ندرة المياه، تفرض السلطات الفرنسية قيودا على استخدامها في جميع أنحاء البلاد.

فرنسا تحصّن المياه في المناطق المتضررة من الجفاف 12.08.2022

ميّون صالون أدبي ينظمه شباب وشابات في مدينة تعز اليمنية مرة كل شهر، يجمع شعراء وأدباء ومثقفين وموسيقيين في واحة بعيدة عن

ميون أول صالون أدبي بتعز 12.08.2022

المزيد DW الأخبار

شبح الانتقادات يلاحق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر ووجود علامات استفهام حول موقف قطر من مجتمع الميم.

فقط 100 يوم على انطلاق مونديال قطر مع استمرار الانتقاذات 12.08.2022

أدت موجات الحر إلى جفاف الأنهار في جميع أنحاء أوروبا ودفعت إلى انخفاض منسوب المياه.

أوروبا في قبضة أشد جفاف شهدته منذ عقود 12.08.2022

موظفوا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يقومون بمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل الرئيس السابق دونالد ترامب 12.08.2022

TOPSHOT - Afghan passengers sit as they wait to leave the Kabul airport in Kabul on August 16, 2021, after a stunningly swift end to Afghanistan's 20-year war, as thousands of people mobbed the city's airport trying to flee the group's feared hardline brand of Islamist rule. (Photo by Wakil Kohsar / AFP)

لا تزال أزمة اللاجئين والنازحين في افغانستان مستمرة بعد مرور عام على سيطرة طالبان على الحكم. 12.08.2022

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++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.

[DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT] GROZNY, CHECHEN REPUBLIC, RUSSIA - FEBRUARY 25, 2022: Ramzan Kadyrov (C), head of the Chechen Republic, takes part in a review of the Chechen Republic's troops and military hardware at the residence of Ramzan Kadyrov, head of the Chechen Republic. Early on 24 February, Russia's President Putin announced his decision to launch a special military operation after considering requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic. Yelena Afonina/TASS

مع من يقاتل المسلمون الشيشان والتتار في أوكرانيا؟ 28.03.2022

يتباهى رئيس الشيشان وصديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخلص رمضان قديروف، بدور قواته في القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. بيد أن العديد من مسلمي الشيشان والتتار يشاركون في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.