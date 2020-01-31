كلينسمان يستقيل فجأة ويترك هيرتا برلين يصارع من أجل البقاء

أعلن يورغن كلينسمان اليوم الثلاثاء (11 فبراير/ شباط 2020) قرارا مفاجئا بالرحيل عن منصب المدير الفني لفريق هرتا برلين الألماني لكرة القدم، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه في المنصب.
وكشف كلينسمان، المدرب السابق لبايرن ميونخ والمنتخبين الألماني والأمريكي، عن قراره بالرحيل عن تدريب الفريق عبر بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال كلينسمان (55 عاما) "كمدرب، أحتاج لثقة الأشخاص المشاركين في هذه المهمة وهذا لم يتحقق بعد".
جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من الخسارة أمام ماينتس المتواضع 1-3، ليقف في المركز الرابع عشر على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط.
وقال المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا والولايات المتحدة "بعد دراسة طويلة، قررت التخلي عن منصبي كمدرب، والعودة إلى دوري السابق وعلى المدى الطويل كعضو استشاري في مجلس إدارة النادي".
تابع الهداف السابق الفائز بكأس العالم 1990 كلاعب، "أنا مقتنع أن هرتا سيبقى صامدا.. في صراع الهبوط، أهم الأمور هي الوحدة، التضامن والتركيز على الأساسيات. إذا لم تكن مضمونة، لا يمكنني الوصول إلى طاقتي والوفاء بمسؤوليتي كمدرب".
وأكد فريق العاصمة الألمانية استقالة كلينسمان وقال مايكل بريتز مدير الكرة في هرتا برلين في بيان نشره النادي :"فوجئنا بهذا التطور في الأحداث صباح اليوم... فبعد التعاون الوثيق فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بسوق الانتقالات الشتوية التي شهدت نشاطا مكثفا لهرتا برلين، لم تكن هناك أي مؤشرات لذلك (القرار)."
ويأتي القرار المفاجئ لكلينسمان بمثابة الصدمة لهرتا برلين الذي كان يأمل في انتشاله من منطقة الهبوط إلى المراكز المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة "بيلد" اليومية، حصل خلاف بين كلينسمان والإدارة حول مستقبله مع النادي الذي لم يضمن له بقاءه بعد الصيف المقبل.
وقبل شائعات التعاقد أخيرا مع لاعبي الوسط السويسري غرانيت تشاكا، يوليان دراكسلر وماريو غوتسه، كان عام 2019 مليئا بالأحداث لفريق العاصمة وقد عزز صفوفه مستثمرا 70 مليون يورو، من ضمنها استقدام المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك من ميلان الإيطالي مقابل 27 مليون يورو.
واشرف على برلين في 10 مباريات بينها واحدة في دور الـ16 من مسابقة الكأس، ففاز ثلاث مرات وخسر في اربع مباريات.
وبعد مسيرة دولية رائعة سجل فيها 47 هدفا في 108 مباريات مع منتخب "ناسيونال مانشافت" وتوج بكأس أوروبا عام 1996 وكأس العالم 1990، عُيّن مدربا لمنتخب ألمانيا عام 2004 وبقي حتى نهاية كأس العالم ألمانيا 2006 عندما قاده للمركز الثالث.
اشرف ابن شتوتغارت بعدها لفترة وجيزة على تدريب بايرن ميونيخ من 2008 إلى 2009 قبل أن يقال لسوء النتائج ويتولى تدريب منتخب الولايات المتحدة من 2011 إلى 2016 وبلغ معه دور الـ 16 من مونديال البرازيل عام 2014.
ع.ج/ح.ز ( رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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