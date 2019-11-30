كلينسمان وهيرتا برلين.. مشروع مثير في البوندسليغا

بعد أربع هزائم متتالية لفريق هيرتا برلين، تولى الآن يورغن كلينسمان، دفة تدريب الفريق. وكانت عودة كلينسمان للدوري الألماني موضوع الحديث في الفترة الماضية بين جماهير البطولة. وقال ميشائيل بريتس مدير النادي "لقد تعاقدنا مع مدرب ناجح يتمتع بالكاريزما، وجاذبية طاغية، رجل خبير في كرة القدم".
لكن كلينسمان (55 عاما) وضع الآن في موقف لا يحسد عليه. فلقاؤه الأول كمدرب لفريق "السيدة العجوز" ضد دورتموند، كما أن الفرق التي سيلاقيها في الجولات القادمة من البوندسليغا كلها فرق في قمة مستواها حاليا.
ولذلك فإن دور يورغن كلينسمان المفترض عموما هو مساعدة هيرتا برلين للهروب من دائرة الهبوط. وأن "يمنح الفريق حياة جديدة من خلال أفكاره وابتكاراته"، حسب موقع "شبورت 1" الألماني.
ومن أجل تنفيذ المهمة تحدث كلينسمان عن خطته وقال إنه في الموسم الحالي المهم هو أن نجد طريقا لكي يحصد الفريق النقاط، فاللعب الجذاب أقل أهمية الآن، حسب قوله. وأضاف "خلف الأبواب سنناقش أسلوب (اللعب) الذي يريده البرلينيون".
أفكار كلينسمان ستتعدى تشكيلة الفريق، فهو معروف بأنه صاحب عقلية مختلفة ويفكر على نطاق واسع. حيث جدد الكثير في الهيكل الإداري لمنتخب ألمانيا عندما دربه وصنع معه عام 2006 ما تعرف بـ"حدوة صيف".
ويضع كلينسمان أسلوبا جديدا في تمرينات الفريق ويهتم خصوصا بتمرينات اللياقة البدنية. وأعلن أنه يريد ممن يجلس على مقاعد البدلاء من مساعديه أن يبدي ملاحظاته وأن يكون هناك تبادلا دائما للأفكار والعمل المشترك. وبالنسبة لحراسة المرمى فهناك المدرب أندرياس كوبكه، الذي أتى به ليشغل منصب مدرب حراس مرمى منتخب ألمانيا في مونديال 2006، والذي لازال يشغله حتى الآن. ويقول موقع "شبورت1" إن هيرتا برلين مع كلينسمان هو "مشروع مثير بالتأكيد في البوندسليغا.".
ص.ش/ع.ش
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في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
الهدف الحاسم
ذروة اللقاء، كانت الهدف الوحيد في المباراة. في الدقيقة 55، توج المنتخب الألماني مجهوداته بتسجيل هدف السبق عن طريق مهاجمه توماس مولر الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى حارس المنتخب الأمريكي تيم هاورد.
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في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
الهدف الرابع لمولر في البطولة
هدف مولر في مرمى المنتخب الأمريكي هو الهدف الرابع لمهاجم المنتخب الألماني في البطولة. وبذلك يلتحق مولر بنيمار مهاجم المنتخب البرازيلي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس قائمة الهدافين في نهائيات كأس العالم 2014.
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في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
التشكيلة الرسمية للمنتخب الألماني
ألمانيا: مانويل نوير- جيروم بواتنغ، ماتس هوملس، بير مرتيساكر، بينيديكت هوفيديس، فيليب لام، باستيان شفاينشتايغر، توني كروس، مسعود أوزيل، لوكاس بودولسكي وتوماس مولر. المدرب: يؤاخيم لوف
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في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
التشكيلة الرسمية للمنتخب الأمريكي
الولايات المتحدة: تيم هاورد - فابيان جونسون، مات بيسلر، عمر غونزاليز، داماركوس بيسلي، كايل بيكرمان، جيرماين جونز، غراهام زوسي، مايكل برادلي، براد ديفيس، كلينت ديمبسي. المدرب: يورغن كلينسمان
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في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
بودولسكي وشفاينشتايغر منذ البداية
انضم لوكاس بودولسكي (الصورة) مهاجم ألمانيا على نحو مفاجئ إلى تشكيلة المدرب يؤاخيم لوف الأساسية لمواجهة الولايات المتحدة، بينما عاد باستيان شفاينشتايغر لمركز الوسط المدافع بدلا من سامي خضيرة.
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في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
غونزاليس بدل كاميرون
استبعد مدرب المنتخب الأمريكي يورغن كلينسمان قلب الدفاع جيف كاميرون الذي تسبب في منح البرتغال هدف السبق في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 واستبدله بعمر غونزاليس (الذي يظهر في الصورة في صراع على الكرة مع مولر)، بينما دخل براد ديفيز لاعب خط الوسط التشكيلة الأساسية بدلا من اليخاندرو بيدويا.
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في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
لوف يبقي لام في خط الوسط
أبقى مدرب المنتخب الألماني يؤاخيم لوف على القائد فيليب لام في وسط الملعب كلاعب ارتكاز رغم أنه واجه صعوبات في المباراة الماضية ضد غانا في هذا المركز. ويذكر أن لام شارك كظهير في آخر بطولتين لكأس العالم.
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في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
قلق لوف من الهجمات الأمريكية
بعد ضغط ألماني مع بداية المباراة على المرمى الأمريكي، بدأ لا عبوا المنتخب الأمريكي لملمة صفوفهم معتمدين على الهجمات المضادة التي كادت إحداها أن تعطي هدف السبق لرجال كلينسمان في الدقيقة 22، وهو ما أثار حفيظة مدرب المنتخب الألماني يؤاخيم لوف.
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في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
مباراة في أجواء ممطرة
المباراة جرت تحت تهاطل أمطار غزيرة، لكنها لم تؤثر على المستوى الفني للمباراة التي عرفت إيقاعا سريعا من طرف المنتخبين. في الصورة حارس مرمى المنتخب الألماني مانويل نوير يقوم بعصر قفازاته لتجفيفها من الماء.
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في صور: مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
تأهل المنتخب الأمريكي رغم الخسارة
بعد تسجيل المنتخب الألماني هدف السبق، حاول لاعبو المنتخب الأمريكي تعديل النتيجة، لكن الحظ من جهة وصلابة الدفاع الألماني من جهة أخرى حالا دون تسجيل المنتخب الأمريكي لهدف التعادل. ورغم خسارة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تأهلت إلى الدور الثاني رفقة المنتخب الألماني، بعدما خسر المنتخب الغاني مباراته أم نظيره البرتغالي (2/1).
الكاتب: عـادل الشـروعات