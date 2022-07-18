 كليك - هل يمكن لهاتفنا الذكي التنصت علينا؟ | كليك | DW | 18.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

كليك - هل يمكن لهاتفنا الذكي التنصت علينا؟

هل يمكن لهاتفنا الذكي التنصت علينا؟ أحيانا نتحدث مع صديق عن منتج ما وبعدها نرى دعاية عن هذا المنتج على انستغرام. لماذا يحدث هذا؟ وما دور شبكات التواصل الاجتماعي؟ المزيد في حلقة هذا الأسبوع من "كليك".

مشاهدة الفيديو 12:36

المزيد من المركز الإعلامي

In this Thursday, Aug. 16, 2018, photo a child holds his Amazon Echo Dot in Kennesaw, Ga. Amazon updated its voice assistant with a feature that can make Alexa more kid-friendly. When the FreeTime feature is activated, Alexa answers certain questions differently. (AP Photo/Mike Stewart)

دور المساعدين الأذكياء في جمع البيانات 18.07.2022

The website of Israeli company NSO Group which features Pegasus spyware, pictured in Helsinki, Finland on January 28, 2022. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES.

برنامج بيغاسوس للتجسس 18.07.2022

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية 10.07.2022

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - التنوع في خدمات البث عبر الإنترنت 04.07.2022

المزيد كليك

DW Sendung Shift

هل يتجسس تطبيق انستغرام علينا؟ 18.07.2022

DW Sendung Shift

كيف تعمل الإعلانات المخصصة على انستغرام؟ 18.07.2022

DW Sendung Shift

يتم جمع العديد من البيانات عن حياتنا الخاصة عن طريق الهاتف. 18.07.2022

DW Sendung Shift

إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة على انستغرام 18.07.2022

اقرأ أيضا

via Jannis Hektor Do, 24.03.2022 13:24

تقرير: أسوأ السلوكيات على الإنترنت انتقلت لعالم "الميتافيرس" 03.06.2022

قال باحثون أمضوا وقتًا في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي إن مشاعر الكراهية والعنصرية لدى المستخدمين انتقلت إلى هذا العالم الجديد بسبب شركة فشلت في الحد من السلوك السيء على شبكتها الاجتماعية.

Facebook, Twitter and Google logos displayed on a phone screen and European Union flag displayed on a screen in the background are seen in this multiple exposure illustration photo taken in Poland on June 14, 2020. European Commission officials said that Facebook, Twitter and Google should provide monthly fake news reports to prevent fake news about coronavirus pandemic. (Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto)

اتفاق أوروبي "تاريخي" ينظم المحتوى الرقمي 23.04.2022

توصل الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء إلى اتفاق "تاريخي" على قانون جديد لمنع المحتوى الإلكتروني الضار، في أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص خلال نحو 20 عاماً. فماذا يتضمن القانون الجديد؟

Facebook Schriftzug spiegelt sich in den Augen einer besorgt blickenden Frau mit Binärzahlen *** Facebook logo is reflected in the eyes of a worried-looking woman with binary numbers

إجراءات جديدة - هل تنجح ألمانيا في مكافحة جرائم الكراهية في الإنترنت؟ 01.02.2022

ابتداء من فبراير/ شباط، ستكثف ألمانيا مكافحة نشر الكراهية عبر الإنترنت حيث سيتم تشكيل مكتب مختص تابع للشرطة الجنائية الاتحادية لمتابعة هذا الأمر، بيد أن مراقبين يرون صعوبة إيجاد تغيير حقيقي على الأرض لإشكالات قانونية.

Russian President Vladimir Putin, right, and Belarusian President Alexander Lukashenko walk in the hall during a joint press conference in the Kremlin in Moscow, Russia, Thursday, Sept. 09, 2021. (Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP)

"فيسبوك" يسمح بمنشورات تدعو بالموت لبوتين ولوكاشينكو 11.03.2022

قررت شركة ميتا استثناء الخطاب المناهض "للغزاة الروس" في أوكرانيا من قواعد الحظر على المحتوى الذي يدعو إلى العنف، مشيراً إلى أنّه لن يتم حذف المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها. وموسكو تقول إنها ستلاحق الشركة قانونيا.