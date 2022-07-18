كليك

كليك - هل يمكن لهاتفنا الذكي التنصت علينا؟

هل يمكن لهاتفنا الذكي التنصت علينا؟ أحيانا نتحدث مع صديق عن منتج ما وبعدها نرى دعاية عن هذا المنتج على انستغرام. لماذا يحدث هذا؟ وما دور شبكات التواصل الاجتماعي؟ المزيد في حلقة هذا الأسبوع من "كليك".