كليك - هل يمكن لهاتفنا الذكي التنصت علينا؟

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هل يمكن لهاتفنا الذكي التنصت علينا؟ أحيانا نتحدث مع صديق عن منتج ما وبعدها نرى دعاية عن هذا المنتج على انستغرام. لماذا يحدث هذا؟ وما دور شبكات التواصل الاجتماعي؟ المزيد في حلقة هذا الأسبوع من "كليك".
قال باحثون أمضوا وقتًا في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي إن مشاعر الكراهية والعنصرية لدى المستخدمين انتقلت إلى هذا العالم الجديد بسبب شركة فشلت في الحد من السلوك السيء على شبكتها الاجتماعية.
توصل الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء إلى اتفاق "تاريخي" على قانون جديد لمنع المحتوى الإلكتروني الضار، في أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص خلال نحو 20 عاماً. فماذا يتضمن القانون الجديد؟
ابتداء من فبراير/ شباط، ستكثف ألمانيا مكافحة نشر الكراهية عبر الإنترنت حيث سيتم تشكيل مكتب مختص تابع للشرطة الجنائية الاتحادية لمتابعة هذا الأمر، بيد أن مراقبين يرون صعوبة إيجاد تغيير حقيقي على الأرض لإشكالات قانونية.
قررت شركة ميتا استثناء الخطاب المناهض "للغزاة الروس" في أوكرانيا من قواعد الحظر على المحتوى الذي يدعو إلى العنف، مشيراً إلى أنّه لن يتم حذف المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها. وموسكو تقول إنها ستلاحق الشركة قانونيا.
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