كليك - هل يمكن تخفيف البصمة الرقمية؟

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يمكن لشركات التكنولوجيا إنشاء ملفات تعريف مفصلة للغاية من بيانات مستخدمي الإنترنت. من الذي يستفيد من هذا؟ وما الذي يمكن فعله لتخفيف البصمة الرقمية؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه الحلقة الخاصة من مجلة كليك.
الازدياد الكبير في اعتمادنا على التكنولوجيا جعل الحياة أثناء الجائحة أسهل وأكثر أمانا. لكن المشرعين بدؤوا يتساءلون: ما ثمن ذلك؟ وفي الأثناء تعرضت شركات التكنولوجيا العملاقة لضغط كبير في أوروبا وأمريكا للحد من نفوذها.
سياسة جديدة تتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات أعلن عنها تطبيق واتساب للتراسل. لكن السياسة الجديدة لم تمر مرور الكرام وإنما قوبلت بعاصفة عالمية من الانتقادات الشديدة. فما أبرز ملامح تلك التغييرات؟ وما الذي قد يثير القلق؟
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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