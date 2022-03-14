 كليك - هل يمكن تخفيف البصمة الرقمية؟ | كليك | DW | 04.04.2022

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كليك

كليك - هل يمكن تخفيف البصمة الرقمية؟

يمكن لشركات التكنولوجيا إنشاء ملفات تعريف مفصلة للغاية من بيانات مستخدمي الإنترنت. من الذي يستفيد من هذا؟ وما الذي يمكن فعله لتخفيف البصمة الرقمية؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه الحلقة الخاصة من مجلة كليك.

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