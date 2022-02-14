كليك

كليك - مدن ذكية ـ طاقة مستدامة

هل يمكن أن يكون العيش في المدن الذكية رفيقا بالبيئة دون خسارة في نوعية الحياة؟ في أمستردام، قد يصبح توليد واستخدام ومراقبة الكهرباء بشكل لا مركزي تحولا في سياسة الطاقة.