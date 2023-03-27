كليك

كليك - مدن ذكية تغير سياسة الطاقة

هل يمكن أن يكون العيش في المدن الذكية رفيقا بالبيئة دون خسارة في نوعية الحياة؟ في أمستردام، قد يصبح توليد واستخدام ومراقبة الكهرباء بشكل لا مركزي تحولا في سياسة الطاقة.