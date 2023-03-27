 كليك - مدن ذكية تغير سياسة الطاقة | كليك | DW | 03.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

كليك - مدن ذكية تغير سياسة الطاقة

هل يمكن أن يكون العيش في المدن الذكية رفيقا بالبيئة دون خسارة في نوعية الحياة؟ في أمستردام، قد يصبح توليد واستخدام ومراقبة الكهرباء بشكل لا مركزي تحولا في سياسة الطاقة.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - تحليل البيانات الضخمة والخصوصية 27.03.2023

Masood Quelle: DW

الهند: أنصار الخصوصية ضد المراقبة 27.03.2023

Happy teenage girl using a smart phone watching online content sitting in a park

كيف تربطنا التطبيقات بها 21.03.2023

Smiling caucasian woman relaxing on couch in living room wearing headphones and using laptop. spending free time at home with technology. || Modellfreigabe vorhanden

كيف أتخلص من إدمان التطبيقات؟ 21.03.2023

المزيد كليك

Estonia Quelle: Gleb Makarov/Unsplash

إستونيا: جمهورية رقمية 27.03.2023

DataProtection Quelle: DW

متى تعتمد الهند قانون حماية البيانات؟ 27.03.2023

BigData Quelle: Artgrid

كيف يتم تحليل البيانات الضخمة؟ 27.03.2023

SmartCity Quelle: DW

هل تعتمد الهند تجربة حيدر أباد الرقمية؟ 27.03.2023

اقرأ أيضا

Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker

الخبيرة لمياء مساري لـDW: المناخ أولوية حكومة ألمانيا المقبلة وسياستها الخارجية 24.09.2021

يشدد الخبراء الألمان على أن الحكومة المقبلة ستكون "الأخيرة" القادرة على انقاذ الوضع البيئي، لكن ذلك يستلزم "تعاوناً دولياً" ودول شمال إفريقيا أفضل المرشحين رغم التحديات، تقول البروفسورة لمياء المساري بيكر في حوار مع DW.