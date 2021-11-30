كليك

كليك - مجلة كليك: المدن الذكية والبيانات الضخمة

من شأن المدن الذكية أن تحسّن الحياة اليومية لسكانها. لكن ذلك يحتاج إلى جمع كم هائل من البيانات. فمن يستفيد من جمعها؟ وما المشاكل المترتبة على ذلك؟ المدن الذكية والبيانات الضخمة - هذا هو موضوعنا هذا الأسبوع في مجلة "كليك".