كليك - مجلة "كليك": الذكاء الاصطناعي والإبداع

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هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرسم رسومات معقدة ويشارك في كتابة الأغاني وتلحينها؟ هل هذا هو مستقبل الفن؟ في حلقة هذا الأسبوع من مجلة "كليك" نقدم لكم أعمالاً فنية من إنتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي.
السيمفونية العاشرة لبيتهوفن عمل لم يكتمل، ولطالما تمنى عشاق الموسيقى اكتماله. والآن تمكن فريق من العلماء بمساعدة برامج كمبيوتر من استكمال السمفونية، التي ستعزف لأول مرة ضمن مهرجان بيتهوفن العالمي. فكيف أنجزوا هذا العمل؟
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