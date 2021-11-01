 كليك - مجلة ″كليك″: الذكاء الاصطناعي والإبداع | كليك | DW | 01.11.2021

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كليك

كليك - مجلة "كليك": الذكاء الاصطناعي والإبداع

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرسم رسومات معقدة ويشارك في كتابة الأغاني وتلحينها؟ هل هذا هو مستقبل الفن؟ في حلقة هذا الأسبوع من مجلة "كليك" نقدم لكم أعمالاً فنية من إنتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي.

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