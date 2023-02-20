 كليك - ما مدى جودة الواقع الافتراضي؟ | كليك | DW | 20.02.2023

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كليك

كليك - ما مدى جودة الواقع الافتراضي؟

عبر بدلات اللمس وقفازات البيانات تصبح العوالم الافتراضية واقعا ملموسا. والأمر لا يتعلق بالألعاب فقط، ولكن المحاكاة لعالم العمل يستفيد من ذلك أيضا. مدى جودة الواقع الافتراضي هو موضوع حلقة هذا الأسبوع من مجلة كليك.

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