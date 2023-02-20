كليك - ما مدى جودة الواقع الافتراضي؟

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عبر بدلات اللمس وقفازات البيانات تصبح العوالم الافتراضية واقعا ملموسا. والأمر لا يتعلق بالألعاب فقط، ولكن المحاكاة لعالم العمل يستفيد من ذلك أيضا. مدى جودة الواقع الافتراضي هو موضوع حلقة هذا الأسبوع من مجلة كليك.
تزداد تطبيقات الواقع الافتراضي اقتراباً من الحقيقة بشكل متساع للغاية. اليوم أصبح بإمكان الناس من حول العالم التنقل بين كنيسة سيستين في الفاتيكان وكنيسة القيامة في القدس والكعبة في مكة بضغطة زر.. فكيف ذلك؟
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