كليك - ما مدى جودة الواقع الافتراضي؟

من مكة إلى الفاتيكان عبر القدس.. زيارة المواقع الدينية افتراضيا

تزداد تطبيقات الواقع الافتراضي اقتراباً من الحقيقة بشكل متساع للغاية. اليوم أصبح بإمكان الناس من حول العالم التنقل بين كنيسة سيستين في الفاتيكان وكنيسة القيامة في القدس والكعبة في مكة بضغطة زر.. فكيف ذلك؟