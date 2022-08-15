كليك - كيف يمكن للرقمنة أن تساعد في الحرائق والفيضانات

تقرير أممي: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن

ازداد عدد الكوارث الناجمة عن رداءة الطقس أو المناخ بشكل كبير على مدى السنوات الخمسين الماضية، مما تسبب في أكثر من مليوني وفاة وفي أضرار مادية كبيرة، حسب تقرير أممي، حذر من أن العالم سيشهد المزيد من "نوبات الطقس المتطرف".