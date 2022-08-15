 كليك - كيف يمكن للرقمنة أن تساعد في الحرائق والفيضانات | كليك | DW | 29.08.2022

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كليك

كليك - كيف يمكن للرقمنة أن تساعد في الحرائق والفيضانات

الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات - آثار تغير المناخ محسوسة في جميع أنحاء العالم. بمساعدة التكنولوجيا الرقمية، يريد العلماء ورجال الإنقاذ الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة التحديات الجديدة‫.‬

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