كليك - كيف يمكن للرقمنة أن تساعد في الحرائق والفيضانات

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الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات - آثار تغير المناخ محسوسة في جميع أنحاء العالم. بمساعدة التكنولوجيا الرقمية، يريد العلماء ورجال الإنقاذ الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة التحديات الجديدة.
رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.
كشفت دراسة نشرت الثلاثاء أن احتراق الوقود الأحفوري زاد من احتمالية وقوة وضراوة هطول أمطار الصيف، ما تسبب في حدوث الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا وبلجيكا وهولندا الشهر الماضي.
انطلقت اليوم مفاوضات عبر الإنترنت ترعاها الأمم المتحدة بمشاركة نحو 200 دولة بهدف البحث في المصادقة على تقرير علمي أممي سيؤسس لقمم مرتقبة خلال الخريف تعنى بمهمة تجنيب العالم كارثة مناخية تهدد كوكب الأرض.
ازداد عدد الكوارث الناجمة عن رداءة الطقس أو المناخ بشكل كبير على مدى السنوات الخمسين الماضية، مما تسبب في أكثر من مليوني وفاة وفي أضرار مادية كبيرة، حسب تقرير أممي، حذر من أن العالم سيشهد المزيد من "نوبات الطقس المتطرف".
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