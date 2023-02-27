كليك - كيف يمكن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؟

التضليل الإعلامي الروسي يتستر تحت عباءة وسائل إعلام عالمية

الدعاية الداعمة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا حاضرة في كل مكان وأحيانا تكون متخفية بشكل جيد، هنا يتم تقديم المعلومات وكأنها من وسائل إعلام غربية مثل سي إن إن أو بي بي سي أو دويتشه فيله DW، فكيف يتم ذلك وما الهدف منه؟