كليك - كيف يمكن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؟

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في حلقة هذا الأسبوع من مجلة "كليك" نخصصها لانعدام المساواة الرقمية: الرجال هم المسؤولون عن جزء كبير من المحتوى على الإنترنت عن طريق البرمجة وتصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، فكيف يمكن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؟
يسعى الأردن إلى سد الفجوة بين الجنسين بحلول عام 2030. وفي ظل تزايد مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية، ما هو دور المؤسسات الاجتماعية في تمكين المرأة؟ وهل استفادت من الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافها؟
تساهم نتائج البحث باستخدام خاصية الصورعبر غوغل في ترسيخ "تشييء" صورة المرأة خصوصاُ في بلدان معينة مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية. تحليل لـ DW يكشف كيف يساهم محرك البحث العملاق في تكريس بعض الصور النمطية عن النساء.
الدعاية الداعمة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا حاضرة في كل مكان وأحيانا تكون متخفية بشكل جيد، هنا يتم تقديم المعلومات وكأنها من وسائل إعلام غربية مثل سي إن إن أو بي بي سي أو دويتشه فيله DW، فكيف يتم ذلك وما الهدف منه؟
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