كليك - كيف يمكن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؟

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في حلقة هذا الأسبوع من مجلة "كليك" نخصصها لانعدام المساواة الرقمية: الرجال هم المسؤولون عن جزء كبير من المحتوى على الإنترنت عن طريق البرمجة وتصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، فكيف يمكن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؟
تساهم نتائج البحث باستخدام خاصية الصورعبر غوغل في ترسيخ "تشييء" صورة المرأة خصوصاُ في بلدان معينة مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية. تحليل لـ DW يكشف كيف يساهم محرك البحث العملاق في تكريس بعض الصور النمطية عن النساء.
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