 كليك - كيف يمكن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؟ | كليك | DW | 06.03.2022

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كليك

كليك - كيف يمكن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؟

في حلقة هذا الأسبوع من مجلة "كليك" نخصصها لانعدام المساواة الرقمية: الرجال هم المسؤولون عن جزء كبير من المحتوى على الإنترنت عن طريق البرمجة وتصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، فكيف يمكن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؟

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