 كليك - كيف تجعلنا التطبيقات مدمنين | كليك | DW | 20.03.2023

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كليك

كليك - كيف تجعلنا التطبيقات مدمنين

نحن نستعمل هواتفنا الذكية في المتوسط حوالي 60 مرة في اليوم. هذا ليس مجرد فضول. فقد تمت برمجة العديد من التطبيقات لتكون مسببة للإدمان. لماذا هذا وكيف يمكن التغلب على هذا الإدمان؟

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Smiling caucasian woman relaxing on couch in living room wearing headphones and using laptop. spending free time at home with technology. || Modellfreigabe vorhanden

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ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 02.02.2018 in einer Wohnung in Hamburg und schaut geschockt auf ihr Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose || Modellfreigabe vorhanden

فخّ التلعيب 20.03.2023

Happy teenage girl using a smart phone watching online content sitting in a park

كيف تربطنا التطبيقات بها 20.03.2023

©PHOTOPQR/LA MONTAGNE/Jérémie FULLERINGER ; ; 02/12/2021 ; Illustration insomnie, sommeil, repos, lecture, smartphone, ecran, lumiere bleue, Aurillac, 02/12/2021. Photo Jeremie Fulleringer - insomnia: book vs smartphone stock picture

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