كليك - كيف تجعلنا التطبيقات مدمنين

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نحن نستعمل هواتفنا الذكية في المتوسط حوالي 60 مرة في اليوم. هذا ليس مجرد فضول. فقد تمت برمجة العديد من التطبيقات لتكون مسببة للإدمان. لماذا هذا وكيف يمكن التغلب على هذا الإدمان؟
أثار انتشار تطبيق تيك توك الصيني السريع على مستوى العالم قلق مشرعين ومنظمات تعنى بحماية الخصوصية، فما أسباب القلق؟
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