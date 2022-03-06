كليك - كليك - تداول العملات المشفرة واستثمارها

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أصبحت العملات المشفرة أكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم - سواء كاستثمار أو كوسيلة للدفع.
ولكن كيف تعمل العملات الرقمية وما الذي يجب أن تعرفه قبل الاستثمار فيها؟
يلجأ كثيرون في لبنان إلى الاستثمار في العملات المشفرة كبيتكوين ويبحثون عن الأمان في نظام لا يفهمه سوى عدد قليل من الناس، وخاصة أن هذه العملية لا ترتبط بالنظام المالي، لكن تعدينها يؤدي في الحقيقة إلى تفاقم الأزمة.
تكتسب عملة بيتكوين أهمية متزايدة. لكن منذ ظهورها عام 2009، كانت لديها نقطة ضعف كبيرة هي ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بتعدينها. علماء في فرانكفورت حسبوا حجم انبعاثات الكربون لعملة بيتكوين.
أقر البرلمان السلفادوري قانونا يعتبر "بيتكوين"، أي العملة الرقمية المشفرة عملة تداول قانونية إلى جانب الدولار. ولو تم اعتماد القانون بشكل نهائي ستصبح السلفادور أول دولة في العالم تعتبر عملة رقمية قانونية رسميا.
استطاع الإسبان أن يتصدروا استخدام العملات الرقمية المشفرة لتتحول إسبانيا إلى مركز لما يُعرف بـ (blockchain) أو "سلسلة الكتل"وهي تكنولوجيا خاصة بتطوير معظم العملات المشفرة والافتراضية. والآن اقتحمت سلسلة متاجر شهيرة.
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