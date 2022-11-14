كليك - عدد خاص: التنوع الرقمي من خلال اللغات

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في هذا العدد الخاص من مجلة كليك نسلط الضوء على التنوع الرقمي في مجال اللغات. لقد أصبحت المساعدة اللغوية أو الترجمة الرقمية ذات أهمية متزايدة للمستخدمين حول العالم. ولكن ليست كل اللغات مدعومة.
كشفت شركة غوغل الأمريكية العملاقة النقاب عن "تطور ثوري" في تسهيل التواصل بين الناس عبر لغات مختلفة باستخدام نظارة تستطيع عرض الترجمة من اللغات الأخرى في مدى رؤية المستخدم.
تساهم نتائج البحث باستخدام خاصية الصورعبر غوغل في ترسيخ "تشييء" صورة المرأة خصوصاُ في بلدان معينة مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية. تحليل لـ DW يكشف كيف يساهم محرك البحث العملاق في تكريس بعض الصور النمطية عن النساء.
منذ تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل العام الماضي، يزداد الإقبال بشكل كثيف على تعلم اللغة العبرية في الدول الخليجية، وقد أصبحت كلمة "شالوم" تسمع كثيراً في شوارع دبي، تُرى ما هي دوافع هذا الإقبال غير المتوقع؟
يعكف كبار السن في السويد على توضيب منازلهم لأيام طويلة، إذا شعروا بدنو أجلهم لكي تكون لهم ذكرى طيبة لدى ذويهم. هذه العادة السويدية القديمة المسماة "داستانينغ" باتت تنتشر في أنحاء العالم.
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