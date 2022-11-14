 كليك - عدد خاص: التنوع الرقمي من خلال اللغات | كليك | DW | 27.11.2022

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كليك

كليك - عدد خاص: التنوع الرقمي من خلال اللغات

في هذا العدد الخاص من مجلة كليك نسلط الضوء على التنوع الرقمي في مجال اللغات. لقد أصبحت المساعدة اللغوية أو الترجمة الرقمية ذات أهمية متزايدة للمستخدمين حول العالم. ولكن ليست كل اللغات مدعومة.

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