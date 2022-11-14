كليك - عدد خاص: التنوع الرقمي من خلال اللغات

بعد احتضان إسرائيل.. إقبال متزايد على العبرية في الخليج

منذ تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل العام الماضي، يزداد الإقبال بشكل كثيف على تعلم اللغة العبرية في الدول الخليجية، وقد أصبحت كلمة "شالوم" تسمع كثيراً في شوارع دبي، تُرى ما هي دوافع هذا الإقبال غير المتوقع؟