كليك - شركات التقنية الكبرى والسيادة الرقمية!

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نهاية النمو غير المقيد؟ في جميع أنحاء العالم سيتم تقييد سلطة شركات التكنولوجيا العالمية. فالسلطات الأمريكية تقاضي فيسبوك. كما يفرض حكام الصين غرامات باهظة على شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية.
سبع ساعات حبس فيها مليارات المستخدمين في العالم أنفاسهم مع توقف خدمات شركة فيسبوك العملاقة. الأزمة فتحت أبواباً لتساؤلات حول مدى تغلغل الشركة في الحياة اليومية للناس في ظل تسريبات مقلقة عن أثر منتجاتها على الصحة النفسية.
حقق عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك أرباحا قياسية خلال جائحة كورونا ما أثار دعوات لتحملها مسؤولياتها خاصة حيال الخصوصية والضرائب وهو ما كان محور النقاش خلال مؤتمر "re:publica" الرقمي في برلين هذا العام.
في أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في ثلاثة عقود، رفعت العدل الأمريكية دعوى ضد عملاق الانترنت غوغل، متهمة إياه بإرغام المستهلكين على استخدام منتجاتها، وبالإضرار بشركات البحث الأخرى.
انضم سناب شات لمواقع التواصل التي حظرت حسابات ترامب نهائيا. وأعلن المدعي العام بتكساس أنّه طالب من شركات أمازون وآبل وفيسبوك وغوغل وتويتر شرح أسباب حظر ترامب، فيما دافع رئيس تويتر عن منعه من استخدام المنصة.
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