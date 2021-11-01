 كليك - شركات التقنية الكبرى والسيادة الرقمية! | كليك | DW | 25.10.2021

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كليك

كليك - شركات التقنية الكبرى والسيادة الرقمية!

نهاية النمو غير المقيد؟ في جميع أنحاء العالم سيتم تقييد سلطة شركات التكنولوجيا العالمية. فالسلطات الأمريكية تقاضي فيسبوك. كما يفرض حكام الصين غرامات باهظة على شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية.

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