 كليك - حماية البيئة والحياة الرقمية! | كليك | DW | 30.11.2021

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كليك

كليك - حماية البيئة والحياة الرقمية!

بهواتفنا الذكية، نتواصل باستمرار عبر الإنترنت، سواءً عبر البث المباشر أو المحادثة أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. هذا يستهلك الكثير من الطاقة. في الوقت نفسه، يعتبر البعض أن التقنيات الرقمية هي الأمل عندما يتعلق الأمر بوقف تغير المناخ.

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