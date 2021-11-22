كليك - حماية البيئة والحياة الرقمية!

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بهواتفنا الذكية، نتواصل باستمرار عبر الإنترنت، سواءً عبر البث المباشر أو المحادثة أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. هذا يستهلك الكثير من الطاقة. في الوقت نفسه، يعتبر البعض أن التقنيات الرقمية هي الأمل عندما يتعلق الأمر بوقف تغير المناخ.
تشتهر بلدان شمال أوروبا بـ "التعدين المستدام"، حيث تنخفض بشدة تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي ينخفض سعرها، فإنتاجها يتم بشكل أساسي من مصادر متجددة. لكن هناك صناعات أخرى تريد أيضاً الاستفادة من هذه الطاقة الخضراء.
يتطلب تشغيل العملة المشفرة "البيتكوين" طاقة كهربائية أكثر مما تتطلبه نيوزيلندا وبلجيكا معاً. فكيف يمكن لشيء افتراضي أن يبقي محطات الطاقة حول العالم مشغولة جداً؟
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