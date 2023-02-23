 كليك - حرب روسيا السيبرانية | كليك | DW | 15.05.2023

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كليك

كليك - حرب روسيا السيبرانية

الذكاء الاصطناعي يحل مكان أصوات مشاهير الغناء دون موافقتهم. الطابعة ثلاثية الأبعاد تحدث ثورة في الرحلات الفضائية. نظرة على الحرب السيبرانية الروسية.

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