كليك

كليك - تيك توك وتطبيقات بديلة

تثير مقاطع الفيديو القصيرة على تيك توك شغف أكثر من مليار شخص حول العالم. لكن منظمات حماية البيانات وحكومات بعض الدول تحذر من أن الصين أيضا تجمع البيانات الشخصية من أجل التلاعب بالمستخدمين؟