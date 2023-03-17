كليك - تيك توك وتطبيقات بديلة

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تثير مقاطع الفيديو القصيرة على تيك توك شغف أكثر من مليار شخص حول العالم. لكن منظمات حماية البيانات وحكومات بعض الدول تحذر من أن الصين أيضا تجمع البيانات الشخصية من أجل التلاعب بالمستخدمين؟
مازالت جلسة استماع عاصفة للمدير التنفيذي لتطبيق تيك توك بالكونغرس الأمريكي على خلفية مخاوف من اختراق صيني لبيانات المواطنين، تثير المزيد من الجدل. فهل جاءت أسئلة النواب حرصا على بيانات الأمريكيين أم أنّ هناك تضارب مصالح؟
على هامش فعالية عن التجسس والمخاطر السيبرانية على الاقتصاد الألماني، حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من مواجهة مخاطر كبيرة عند استخدام تطبيق تيك توك خصوصاً لموظفي الحكومة الألمانية.
طلبت واشنطن من الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" بيع أسهمها فيه أو مواجهة حظره داخل الولايات المتحدة. يثير التطبيق الصيني قلق واشنطن من أن يكون نافذة خلفية لعمليات تجسس صينية وهو ما تنفيه بكين باستمرار.
بعد المفوضية الأوروبية قرر البرلمان الأوروبي أيضا حظر تطبيق تيك توك على الهواتف الخدمية لاعضائه وذلك بسبب مخاوف متعلقة بأمن المعلومات. وسينطبق القرار أيضاً على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني وشبكاته الأخرى.
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