 كليك - تنظيم الذكاء الاصطناعي | كليك | DW | 31.07.2023

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كليك

كليك - تنظيم الذكاء الاصطناعي

الرسم مثل فان جوخ والتعرف على الخلايا السرطانية لا يُعد مشكلة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. لكن الذكاء الاصطناعي ينطوي أيضًا على مخاطر - بسبب الجريمة والمعلومات المضللة. فكيف يمكن تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل معقول؟

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وقف تطوير الذكاء الاصطناعي 31.07.2023

01.07.2018 This image made from video of a fake video featuring former President Barack Obama shows elements of facial mapping used in new technology that lets anyone make videos of real people appearing to say things they've never said. There is rising concern that U.S. adversaries will use new technology to make authentic-looking videos to influence political campaigns or jeopardize national security. (AP Photo)

الذكاء الاصطناعي - مفيد أم خطير؟ 31.07.2023

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