كليك - تنظيم الذكاء الاصطناعي

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الرسم مثل فان جوخ والتعرف على الخلايا السرطانية لا يُعد مشكلة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. لكن الذكاء الاصطناعي ينطوي أيضًا على مخاطر - بسبب الجريمة والمعلومات المضللة. فكيف يمكن تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل معقول؟
مع تصاعد القلق من التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع "مدونة سلوك" تكون متاحة لشركات هذا القطاع للتطبيق الطوعي، لمواجهة مخاطر فرض الصين نهجها في تنظيم هذا القطاع.
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