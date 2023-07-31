كليك - تنظيم الذكاء الاصطناعي

الغرب يعمل على "مدونة سلوك" مشتركة للذكاء الاصطناعي

مع تصاعد القلق من التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع "مدونة سلوك" تكون متاحة لشركات هذا القطاع للتطبيق الطوعي، لمواجهة مخاطر فرض الصين نهجها في تنظيم هذا القطاع.