 كليك - تكنولوجيا لمزيد من الاستقلالية | كليك | DW | 29.05.2023

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كليك

كليك - تكنولوجيا لمزيد من الاستقلالية

هناك العديد من الأدوات الذكية التي تساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على العيش بشكل أكثر استقلالية. فكيف تعمل النظارة الذكية المخصّصة للصّم وعصى الكفيف التي تحذر من العوائق؟

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