كليك - تكنولوجيا لمزيد من الاستقلالية

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هناك العديد من الأدوات الذكية التي تساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على العيش بشكل أكثر استقلالية. فكيف تعمل النظارة الذكية المخصّصة للصّم وعصى الكفيف التي تحذر من العوائق؟
رغم تغلبهن على العديد من الصعوبات في الحياة اليومية فإن الطريق مازال شاقا وطويلا أمامهن. ثلاث سيدات من ألمانيا، كرواتيا والعراق يتحدثن عن "معاناة مزدوجة" للنساء من ذوات الإعاقة وما تغير في حياتهن بعد جائحة كورونا.
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