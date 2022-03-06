 كليك - بيغاسوس: عين الحكومات على المعارضة | كليك | DW | 21.03.2022

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كليك

كليك - بيغاسوس: عين الحكومات على المعارضة

كليك خاص: كيف تستخدم بعض الدول برنامج بيغاسوس للتجسس على أعضاء المعارضة والصحفيين. لماذا يعتبر برنامج المراقبة هذا شديد الخطورة؟ وكيف يتعامل معه الأشخاص الذين تم التجسس عليهم؟ وكيف يحاول العاملون في المجال الثقافي جعل هذا التهديد مرئيًا؟

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