كليك - بيغاسوس: عين الحكومات على المعارضة

أبرز الدول التي كانت ضحية فضيحة "بيغاسوس"

ما يزال دوي فضيحة التجسس على هواتف أكثر من 50 ألف صحفي وسياسي وناشط حقوقي من مختلف دول العالم يتردد في كل القارات. فيما يلي نظرة على آخر مستجدات الفضيحة وأبرز الدول التي تم التجسس على هواتف فيها.