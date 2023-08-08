 كليك - الواقع المعزز: مستقبل التسوق عبر الإنترنت؟ | كليك | DW | 14.08.2023

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كليك

كليك - الواقع المعزز: مستقبل التسوق عبر الإنترنت؟

الذكاء الاصطناعي يساهم في تغيير عمل قطاع الإعلانات، وذلك من خلال إدخال صور النجوم بسهولة في مقاطع الفيديو، كما يمكن لهذه الإعلانات التكيف مع الاحتياجات الشخصية، وتقليل تكلفة التنوع بواسطة موديلات الذكاء الاصطناعي.

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