كليك - الواقع المعزز: مستقبل التسوق عبر الإنترنت؟

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الذكاء الاصطناعي يساهم في تغيير عمل قطاع الإعلانات، وذلك من خلال إدخال صور النجوم بسهولة في مقاطع الفيديو، كما يمكن لهذه الإعلانات التكيف مع الاحتياجات الشخصية، وتقليل تكلفة التنوع بواسطة موديلات الذكاء الاصطناعي.
تواجه البشرية تحديات جمة كالتغير المناخي والحروب وتضاؤل الموارد الطبيعية والجوائح، لكن وبدل التكاتف تزداد الانقسامات والتجاذبات. النسخة 16 من منتدى دويتشه فيله الإعلامي (GMF) تهدف إلى بناء جسور التواصل!
كشف آبل النقاب عن أحدث نظارة تجمع بين الواقع المدمج والافتراضي بصورة لا تفصل المستخدم عن واقعه المحيط كما كان يحدث من قبل. لكن انتقادات وجهت للسعر الذي طرحت به النظارة الجديدة. أطلقت آبل أيضاً تحديثات لعدد من منتجاتها
حذّرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة من أنّ المعلومات المضلّلة تمثّل بشكلها الواسع تهديداً كبيراً لحرية الصحافة في كلّ أنحاء العالم. وتراجعت دول "ديموقراطية" بارزة في تصنيف المنظمة الحقوقية.
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