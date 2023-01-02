كليك - الموضة الرقمية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الموضة الرقمية تغزو عالم الموضة وتهدف إلى إحداث ثورة في عالمنا الافتراضي على المدى الطويل. عدد المصممين الذين دخلوا عالم الموضة الرقمية في ازدياد. وجائحة كورونا دعمت هذا الاتجاه.
أزياء الموضة الإسلامية أصبحت كلمة تعبر عن سوق ضخم تثير شهية شركات الأزياء العالمية، وفي استضافة الرياض لأسبوع الموضة بمشاركة تصميمات غربية، أصبحت الموضة مدخلا لتقارب عالمي بين الشرق والغرب.
خلال العقد المنصرم، تمكن جيل الشباب والشابات في أفغانستان من غزو مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. لكن بعد سيطرة طالبان، اضطر مؤثرون ومؤثرات للاختفاء خوفا من "القمع الرقمي" الذي قد يطال حتى من هم/هن خارج أفغانستان.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول