 كليك - الموضة الرقمية | كليك | DW | 03.01.2022

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كليك

كليك - الموضة الرقمية

الموضة الرقمية تغزو عالم الموضة وتهدف إلى إحداث ثورة في عالمنا الافتراضي على المدى الطويل. عدد المصممين الذين دخلوا عالم الموضة الرقمية في ازدياد. وجائحة كورونا دعمت هذا الاتجاه.

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