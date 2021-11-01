كليك

كليك - العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية

موضوع حلقة هذا الأسبوع من مجلة "كليك" هو التسويق عبر المؤثرين. المؤثرون عبر يوتيوب وانستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي يعرضون لنا حياتهم ومعها تأتي إعلانات المنتجات، من مساحيق التجميل إلى الموضة وحتى المشروبات.