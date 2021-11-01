كليك - العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية

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موضوع حلقة هذا الأسبوع من مجلة "كليك" هو التسويق عبر المؤثرين. المؤثرون عبر يوتيوب وانستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي يعرضون لنا حياتهم ومعها تأتي إعلانات المنتجات، من مساحيق التجميل إلى الموضة وحتى المشروبات.
يسعى مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، إلى تهدئة التوترات السياسية والطائفية بين السكان، نظرا لشعبيتهم والعدد الكبير لمتابعيهم وخاصة بين صغار السن والشباب المولعين بالتكنولوجيا الحديثة والعالم الافتراضي.
تنفس مستخدمو فيسبوك وواتساب وإنستغرام الصعداء بعد عودتها للعمل. وفي ظل الأزمة، لجأ كثيرون لبدائل لاستمرار تواصلهم مع زملاء العمل أو الأقارب، بيد أن الأزمة أثارت جدلا حيال مدى ارتباط الملايين حول العالم بهذه المنصات.
فرضت تركيا سلسلة أولى من الغرامات القاسية على أبرز مواقع التواصل الاجتماعي منها تويتر وفيسبوك وانستغرام بسبب ما وصفته بأنه "عدم احترامها" لقانون يعزز بشكل كبير صلاحية السلطات على هذه المنصات.
انشغلت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى في زمن كورونا بتسهيل التعامل بين الناس خلال فترات العزل الطويلة نسبياً عبر العالم، لكن التواصل الاجتماعي بات سلبياً أيضاً، فالشائعات والأخبار المفبركة تدور على قدم وساق.
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