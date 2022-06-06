كليك - العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية

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في هذا العدد الخاص من مجلة "كليك" نتعرف على كيفية إحداث تكنولوجيا بلوك تشين لثورة في النظام المالي الفلبيني. وتقوم رائدة الأعمال الألمانية وخبيرة العملات المشفرة لينا زايشه بجولة في الفلبين للتعرف على الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال.
قررت جمهورية أفريقيا الوسطى اعتماد البيتكوين عملة قانونية بعد السلفادور وتقنين التعامل بالعملات الرقمية. وصدقت بنما على مشروع قانون لتنظيم استخدام الأصول المشفرة. لكن لماذا يحذر خبراء من مخاطر الاعتماد على هذه العملات؟
هل يمكن للمرء أن يكتب عن أحدث التقنيات المالية والرقمية وفي نفس الوقت يجمع المال لعمل خيري؟ تحاول مؤسسة DW عمل ذلك من خلال عرض عمل فني رقمي بتقنية الـNFT للبيع في مزاد علني. فما هي هذه التقنية؟ وما سبب العرض؟
يتطلب تشغيل العملة المشفرة "البيتكوين" طاقة كهربائية أكثر مما تتطلبه نيوزيلندا وبلجيكا معاً. فكيف يمكن لشيء افتراضي أن يبقي محطات الطاقة حول العالم مشغولة جداً؟
استطاع الإسبان أن يتصدروا استخدام العملات الرقمية المشفرة لتتحول إسبانيا إلى مركز لما يُعرف بـ (blockchain) أو "سلسلة الكتل"وهي تكنولوجيا خاصة بتطوير معظم العملات المشفرة والافتراضية. والآن اقتحمت سلسلة متاجر شهيرة.
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