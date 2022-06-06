كليك

كليك - العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية

في هذا العدد الخاص من مجلة "كليك" نتعرف على كيفية إحداث تكنولوجيا بلوك تشين لثورة في النظام المالي الفلبيني. وتقوم رائدة الأعمال الألمانية وخبيرة العملات المشفرة لينا زايشه بجولة في الفلبين للتعرف على الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال.