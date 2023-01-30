 كليك - الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الفن! | كليك | DW | 30.01.2023

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كليك

كليك - الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الفن!

هل ستؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي إلى جعل الفنانين عاطلين عن العمل؟ فالأعمال التي تم إنشاؤها باستخدام الخوارزميات تغمر الإنترنت. ولكن ما مدى إبداع هذه المنتوجات؟ ومن أين يحصل أصحابها على الإلهام؟

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