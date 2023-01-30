كليك - الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الفن!

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هل ستؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي إلى جعل الفنانين عاطلين عن العمل؟ فالأعمال التي تم إنشاؤها باستخدام الخوارزميات تغمر الإنترنت. ولكن ما مدى إبداع هذه المنتوجات؟ ومن أين يحصل أصحابها على الإلهام؟
أثار برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد ChatGPT الكثير من الأسئلة حول مستقبل تلك التقنيات كما أثار الكثير من الجدل والمخاوف بشأن النواحي الأخلاقية لاستخداماته.. فما هو هذا البرنامج؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتسع قدراته؟
ساعد الذكاء الاصطناعي الإنسان في محاربة جائحة كورونا بدءا من التعرف على الفيروس وحتى تطوير اللقاحات. انطلاقا من ذلك قررت منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز عالمي للإنذار المبكر في ألمانيا للتحذير من الأوبئة في المستقبل.
دائما ما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وكأنه أمر سيحدث في المستقبل، لكنه لم يترك مجالا في الوقت الحالي إلا واقتحمه. وخلال وباء كورونا، كان له دورا بارزا في إيجاد لقاح خلال فترة قياسية، ومكافحة الجائحة في بعض البلدان.
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