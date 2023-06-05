 كليك - الذكاء الاصطناعي وقراءة الأفكار | كليك | DW | 12.06.2023

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كليك

كليك - الذكاء الاصطناعي وقراءة الأفكار

- تدريب الذكاء الاصطناعي على قراءة الأفكار من خلال تفسير موجات الدماغ وإعادة بنائها في صور. - خطر تطبيقات فلاتر التجميل على الحالة النفسية. - و هل تؤدي الغرامة المالية المرتفعة على "ميتا" إلى حماية البيانات الشخصية؟

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