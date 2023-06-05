كليك - الذكاء الاصطناعي وقراءة الأفكار

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- تدريب الذكاء الاصطناعي على قراءة الأفكار من خلال تفسير موجات الدماغ وإعادة بنائها في صور.
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مع تصاعد القلق من التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع "مدونة سلوك" تكون متاحة لشركات هذا القطاع للتطبيق الطوعي، لمواجهة مخاطر فرض الصين نهجها في تنظيم هذا القطاع.
أمام الكونغرس، دعا رئيس الشركة التي تقف وراء روبوت الدردشة "تشات جي بي.تي" إلى وضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما حذر مشرع أمريكي من أنه "لا توجد طريقة لحبس المارد في قنينة. هذا بمثابة انفجار على مستوى العالم".
أعلنت غوغل عن إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحرك البحث الخاص بها. ستكون الخدمة تحت التجريب لعدة أسابيع، وستخضع لكثير من التطوير، لكن سماتها الأولى دخول تقنيات جديدة غير مسبوقة على البحث.
لم يعد الأمر خيالاً علمياً تظهره الأفلام فقط، بل أصبحت إمكانية فك شيفرات الإشارات العصبية للدماغ حقيقة بعد أن طور باحثون بجامعة أمريكية نظام ذكاء اصطناعي تمكن بالفعل من القيام بهذه المهمة وتحويل الأفكار إلى نصوص مكتوبة.
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