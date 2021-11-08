كليك

كليك - الذكاء الاصطناعي والأحكام المسبقة

حلقة هذا الاسبوع من " كليك " تتحدث عن عدم حيادية الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته ولماذا يواجه هذا التطور العلمي أحكاماً مسبقة، ربما لأنه لا يعمل إلا بكم هائل من البيانات الهامة، ومنها الشخصية؟