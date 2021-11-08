كليك - الذكاء الاصطناعي والأحكام المسبقة

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حلقة هذا الاسبوع من " كليك " تتحدث عن عدم حيادية الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته ولماذا يواجه هذا التطور العلمي أحكاماً مسبقة، ربما لأنه لا يعمل إلا بكم هائل من البيانات الهامة، ومنها الشخصية؟
السيمفونية العاشرة لبيتهوفن عمل لم يكتمل، ولطالما تمنى عشاق الموسيقى اكتماله. والآن تمكن فريق من العلماء بمساعدة برامج كمبيوتر من استكمال السمفونية، التي ستعزف لأول مرة ضمن مهرجان بيتهوفن العالمي. فكيف أنجزوا هذا العمل؟
أمرت محكمة سودانية باعادة تشغيل شبكة الانترنت المقطوعة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش على شركائه المدنيين. واستغلت ميلشيات الموقف فـ"نفذت هجمات واعتداءات جنسية" في دارفور، فيما أبلغت ترويكا السودان البرهان رسالة واضحة.
شهد السودان أكثر أيامه دموية منذ الانقلاب، مع مقتل 15 متظاهرا فيما عزل السودانيون عن العالم بقطع خدمات الهواتف والإنترنت بالكامل. وطالب المحتجون الذين ساروا في أحياء بأنحاء العاصمة، بتسليم الحكم بالكامل لسلطات مدنية.
دخلت ألمانيا في غمار سباق عالمي محموم نحو تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي من باب الحواسب الكمومية. مشروع "كوانتوم فالي ساكسونيا السفلى" سيجعل من هذه الولاية مركزا رائدا لتطوير الحوسبة الكمية بألمانيا تستقطب 400 باحث متخصص.
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