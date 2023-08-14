 كليك - التوأم الرقمي | كليك | DW | 21.08.2023

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كليك

كليك - التوأم الرقمي

حلقة هذا الأسبوع من مجلة كليك عن التوأم الرقمي وهو نسخة رقمية افتراضية لأصل مادي حي أو غير حي. الاختبارات باستخدام الصور الرقمية تقلل من الأخطاء وتسرع عمليات التطوير وتقلل التكاليف.

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