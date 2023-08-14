كليك - التوأم الرقمي

الذكاء الاصطناعي .. صديق أم عدو للبيئة؟

يطرأ الكثير من التغيرات على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنها تخلق في المقابل بصمة كربونية كبيرة. فكيف تساهم هذه التطبيقات في الإضرار بالبيئة وكيف يمكن معالجة ذلك؟