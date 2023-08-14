كليك - التوأم الرقمي

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حلقة هذا الأسبوع من مجلة كليك عن التوأم الرقمي وهو نسخة رقمية افتراضية لأصل مادي حي أو غير حي. الاختبارات باستخدام الصور الرقمية تقلل من الأخطاء وتسرع عمليات التطوير وتقلل التكاليف.
يحذر خبراء الفضاء من "يوم نهاية الإنترنيت"؛ بسبب العواصف الشمسية التي قد تهدد شبكات اتصالاتنا بالإنترنيت لأشهر أو حتى سنوات خلال دقائق قليلة. فهل يمكن تفاديها؟
من "سوبر ماريو" إلى "سبايدر مان"، تعد أفلام الرسوم المتحركة من بين أكبر الأفلام الناجحة لعام 2023. يعتبر مهرجان آنسي لأفلام الكارتون منصة هامة لتبادل الأفكار والتجارب بين صانعي الرسوم المتحركة والجمهور.
تُخضع الصين حاملي المنح الدراسية لديها لعقود تتعارض مع حرية العلم التي يكفلها القانون الأساسي الألماني. وذلك طبقا لبحث مشترك من قبل DW ومنصة CORRECTIV. في حين دعت وزيرة ألمانية إلى توخي الحذر من مخاطر التجسس العلمي.
يطرأ الكثير من التغيرات على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنها تخلق في المقابل بصمة كربونية كبيرة. فكيف تساهم هذه التطبيقات في الإضرار بالبيئة وكيف يمكن معالجة ذلك؟
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