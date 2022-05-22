كليك - التوأم الرقمي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
حلقة هذا الأسبوع من مجلة كليك عن التوأم الرقمي وهو نسخة رقمية افتراضية لأصل مادي حي أو غير حي. الاختبارات باستخدام الصور الرقمية تقلل من الأخطاء وتسرع عمليات التطوير وتقلل التكاليف.
تريد الحكومة الألمانية القادمة حل المشاكل التي تواجهها في عدة مجالات على رأسها جائحة كورونا والرقمنة وتحديث البنية التحتية وحماية البيئة. فيما يلقي نلقي نظرة على أبرز ما جاء في اتفاقية الائتلاف الحكومي القادم بهذا الشأن.
تسعى جماعات تزعم بـ"تفوق البيض" إلى استغلال المخاوف البيئية لتبرير جرائمها في إطار ما يُطلق عليه "الفاشية البيئية"، فما هي حركات "الفاشية البيئية" وما أهدافها؟
الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟
ستجرى الانتخابات في ألمانيا هذا الشهر تزامنا مع الجدل حول المستقبل الرقمي. فهل تطلق الحكومة المقبلة ثورة التحول الرقمي؟ وما التوقعات حيال مستقبل الرقمنة في ألمانيا؟ وما موقف الأحزاب؟ ولماذا تخلفت ألمانيا عن سباق الرقمنة؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول