كليك - التكنولوجيا الرقمية وحقوق الإنسان

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سواء كانت حملات هاشتاج على منصات التواصل الاجتماعي، أو الاتصالات المحمية على شبكة الإنترنت المظلمة، أو نشر المعلومات حول الألعاب الجادة، تساعد التكنولوجيا الرقمية في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان.
يكشف "أطلس المجتمع المدني" عن اتجاه مقلق، إذ يوضح تزايد الضغوط وتقييد الحريات في جميع أنحاء العالم، وفيما تزداد أيضا أهمية الوسائل الرقمية في عمل منظمات المجتمع المدني، تعمل الكثير من الحكومات على تقييدها وحجبها أيضاً!
منظمة حقوقية مصرية شهيرة تعلن وقف أنشتطها. القرار ليس خاصاً بهذه المنظمة، فقانون جديد سيؤدي ـ وفق حقوقيين ـ إلى توقف ما تبقى من منظمات حقوقية مستقلة، ما يرفع مخاوف النشطاء على الوضع الحقوقي في مصر رغم كل تطمينات الدولة.
قضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، تطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك أشخاصا "محتجزبن ظلما" في السعودية، وحثتها على احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. والاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من استخدام السعودية مكافحة الإرهاب لمحاكمة النشطاء.
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