كليك - التكنولوجيا الرقمية وحقوق الإنسان

كيف فاقم قانون الجمعيات الجديد محنة النشطاء الحقوقيين في مصر؟

منظمة حقوقية مصرية شهيرة تعلن وقف أنشتطها. القرار ليس خاصاً بهذه المنظمة، فقانون جديد سيؤدي ـ وفق حقوقيين ـ إلى توقف ما تبقى من منظمات حقوقية مستقلة، ما يرفع مخاوف النشطاء على الوضع الحقوقي في مصر رغم كل تطمينات الدولة.