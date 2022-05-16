 كليك - التكنولوجيا الرقمية وحقوق الإنسان | كليك | DW | 22.05.2022

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كليك

كليك - التكنولوجيا الرقمية وحقوق الإنسان

سواء كانت حملات هاشتاج على منصات التواصل الاجتماعي، أو الاتصالات المحمية على شبكة الإنترنت المظلمة، أو نشر المعلومات حول الألعاب الجادة، تساعد التكنولوجيا الرقمية في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان.

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