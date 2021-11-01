كليك - الإقلاع عن إدمان التواصل الرقمي

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في حلقة هذا الأسبوع من مجلة كليك سنتطرق إلى موضوع الإقلاع عن إدمان التواصل الرقمي. وعن الإمكانيات التي تساعد في تسهيل الاستراحة من الارتباط بالشبكة وأضرار الارتباط الدائم بالهواتف الذكية.
تنفس مستخدمو فيسبوك وواتساب وإنستغرام الصعداء بعد عودتها للعمل. وفي ظل الأزمة، لجأ كثيرون لبدائل لاستمرار تواصلهم مع زملاء العمل أو الأقارب، بيد أن الأزمة أثارت جدلا حيال مدى ارتباط الملايين حول العالم بهذه المنصات.
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