كليك

كليك - الإقلاع عن إدمان التواصل الرقمي

في حلقة هذا الأسبوع من مجلة كليك سنتطرق إلى موضوع الإقلاع عن إدمان التواصل الرقمي. وعن الإمكانيات التي تساعد في تسهيل الاستراحة من الارتباط بالشبكة وأضرار الارتباط الدائم بالهواتف الذكية.