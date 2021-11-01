 كليك - الإقلاع عن إدمان التواصل الرقمي | كليك | DW | 19.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

كليك - الإقلاع عن إدمان التواصل الرقمي

في حلقة هذا الأسبوع من مجلة كليك سنتطرق إلى موضوع الإقلاع عن إدمان التواصل الرقمي. وعن الإمكانيات التي تساعد في تسهيل الاستراحة من الارتباط بالشبكة وأضرار الارتباط الدائم بالهواتف الذكية.

مشاهدة الفيديو 12:35

المزيد من المركز الإعلامي

تجارب فنية إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي.

تجارب فنية إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي. 01.11.2021

موسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي

موسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي 01.11.2021

هل رسومات الروبوت تعتبر فنا إبداعيا؟

هل رسومات الروبوت تعتبر فنا إبداعيا؟ 01.11.2021

Programmiercode mit Android und Technologie Hintergrund | Verwendung weltweit

السيادة الرقمية وسيادة البيانات 25.10.2021

المزيد كليك

كليك - العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية

كليك - العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية 08.11.2021

ما المكاسب التي يحققها المؤثرون؟

ما المكاسب التي يحققها المؤثرون؟ 08.11.2021

ما سر نجاح التسويق عبر الإنترنت؟

ما سر نجاح التسويق عبر الإنترنت؟ 08.11.2021

كليك - مجلة كليك: الذكاء الاصطناعي والإبداع

كليك - مجلة "كليك": الذكاء الاصطناعي والإبداع 01.11.2021

اقرأ أيضا

Störung bei WhatsApp, Facebook und Instagram Am 04.10.2021 gab es eine Störung bei den sozialen Netzwerken WhatsApp, Facebook und Instagram Foto: Revierfoto

عودة فيسبوك .. الملايين تنفسوا الصعداء فماذا كانت بدائلهم؟ 05.10.2021

تنفس مستخدمو فيسبوك وواتساب وإنستغرام الصعداء بعد عودتها للعمل. وفي ظل الأزمة، لجأ كثيرون لبدائل لاستمرار تواصلهم مع زملاء العمل أو الأقارب، بيد أن الأزمة أثارت جدلا حيال مدى ارتباط الملايين حول العالم بهذه المنصات.