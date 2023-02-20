 كليك - الأمن السيبراني | كليك | DW | 27.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

كليك - الأمن السيبراني

يمكن للهجمات السيبرانية أن تشل مجتمعات بأكملها. نتيجة هجمات القراصنة على سبيل المثال: كلمات المرور المسروقة، والخوادم المخترقة، وتدمير البنية التحتية. كيف يمكن للدول والشركات حماية نفسها من هذا؟

المزيد من المركز الإعلامي

DW SHIFT vom 09.04.2022

اللمس والواقع الافتراضي 20.02.2023

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - ما مدى جودة الواقع الافتراضي؟ 20.02.2023

DW SHIFT vom 09.04.2022

الواقع الافتراضي أكبر من مجرد لعبة 20.02.2023

DW SHIFT vom 09.04.2022

أجهزة مشي جديدة للواقع الافتراضي 20.02.2023

المزيد كليك

Bildbeschreibung: Screenshot Collage von 6 Bildern mit Beispielen für kritische Infrastruktur

الأمن السيبراني: تهديد البنى التحتية الحيوية 27.02.2023

Security vulnerability Log4J detected. 3d illustration.

الهجوم السيبراني قد يؤدي إلى كارثة 27.02.2023

IT Security Wissenschaftler trainieren im Raum Cyber Range im Cybersicherheitszentrum Athene, wie eingeschleuste Erpresser-Programme (Ransomware) unschädlich gemacht werden können. Der wieder gestiegene Umfang von Cyberangriffen auf Firmen, Behörden und medizinische Einrichtungen zeigen nach Einschätzung von Spezialversicherern den oft nachlässigen Umgang mit Hacking-Gefahren. (zu dpa «Versicherer: Schutz vor Hackerattacken überfordert viele Firmen noch») +++ dpa-Bildfunk +++

هجوم رانسوم وير: كيف يتسلل القراصنة إلى جهاز الكمبيوتر؟ 27.02.2023

ILLUSTRATION - Ein Mann trägt Handschuhe und tippt auf einer Tastatur.

كيف يشل هجوم سيبراني الإدارات 27.02.2023

اقرأ أيضا

Hände mit Tastatur, Kurstabellen und Grafiken in blauer Farbstimmung

ألمانيا تتعاون مع أمريكا في تفكيك شبكة "للفديات الإلكترونية" 26.01.2023

قامت السلطات الأمنية في ألمانيا بضربة قوية لشبكة عالمية من مجرمي العالم السيبراني. وبالتعاون مع جهات تحقيق أمريكية نجحت السلطات في ألمانيا في تفكيك شبكة القرصنة "هايف رانسوم وير"، التي تسببت في خسائر بالمليارات.

Blue data matrix background with bits and bytes. 3d illustration.

هجوم إلكتروني روسي يعطل المواقع الإلكترونية لمطارات أمريكية 10.10.2022

تعطلت عدة مواقع إلكترونية لمطارات أمريكية على إثر هجوم سيبراني تبنت مسؤوليته مجموعة قرصنة إلكترونية روسية. شنت المجموعة سابقاً عدة هجمات إلكترونية في الأشهر الأخيرة ضد أهداف غربية.

A policeman stands guard outside the Iranian Embassy in Tirana, Albania, Wednesday, Sept. 7, 2022. Albania cut diplomatic ties with Iran and expelled the country's embassy staff over a major cyberattack nearly two months ago that was allegedly carried out by Tehran on Albanian government websites, the prime minister said Wednesday. (AP Photo/Franc Zhurda)

لماذا تستهدف إيران ألبانيا بهجمات سيبرانية؟ 18.09.2022

في بداية الأسبوع الماضي، طردت ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين رداً على سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي زعمت تيرانا أن طهران هي التي دبرتها، وهو ما تنفيه طهران.

In der PCK-Raffinerie GmbH wird überschüssiges Gas in der Rohölverarbeitungsanlage verbrannt. Die Versorgung der Erdölraffinerie PCK in Schwedt mit Rohöl aus Russland über die Pipeline «Freundschaft» läuft nach Angaben des Unternehmens aktuell zuverlässig und ohne Probleme. Der russische Energiekonzern Rosneft hatte im vergangenen Jahr einen Großteil der Erdölraffinerie PCK in Schwedt übernommen. Mehr als 1100 Menschen arbeiten in der Raffinerie. Dort endet die Pipeline «Freundschaft» aus Russland, über die Deutschland nach Angaben der Raffinerie zu 25 Prozent mit Rohöl versorgt wird. Rosneft ist der größte russische Ölproduzent. Die Raffinerie in der Uckermark verarbeitet nach eigenen Angaben jährlich 12 Millionen Tonnen Rohöl und gehört damit zu den größten Verarbeitungsstandorten in Deutschland.

هجوم سيبراني على فرع "روسنفت" الروسية في ألمانيا 14.03.2022

شن قراصنة "أنونيموس" هجوما سيبرانيا على فرع شركة "روسنفت" الروسية في ألمانيا، واستولوا على أكثر من عشرين تيرابايت من المعلومات. المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات ذكر أنه قدم دعمه للتحليل والسيطرة على الهجوم.