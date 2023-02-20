كليك - الأمن السيبراني

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يمكن للهجمات السيبرانية أن تشل مجتمعات بأكملها. نتيجة هجمات القراصنة على سبيل المثال: كلمات المرور المسروقة، والخوادم المخترقة، وتدمير البنية التحتية. كيف يمكن للدول والشركات حماية نفسها من هذا؟
قامت السلطات الأمنية في ألمانيا بضربة قوية لشبكة عالمية من مجرمي العالم السيبراني. وبالتعاون مع جهات تحقيق أمريكية نجحت السلطات في ألمانيا في تفكيك شبكة القرصنة "هايف رانسوم وير"، التي تسببت في خسائر بالمليارات.
تعطلت عدة مواقع إلكترونية لمطارات أمريكية على إثر هجوم سيبراني تبنت مسؤوليته مجموعة قرصنة إلكترونية روسية. شنت المجموعة سابقاً عدة هجمات إلكترونية في الأشهر الأخيرة ضد أهداف غربية.
في بداية الأسبوع الماضي، طردت ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين رداً على سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي زعمت تيرانا أن طهران هي التي دبرتها، وهو ما تنفيه طهران.
شن قراصنة "أنونيموس" هجوما سيبرانيا على فرع شركة "روسنفت" الروسية في ألمانيا، واستولوا على أكثر من عشرين تيرابايت من المعلومات. المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات ذكر أنه قدم دعمه للتحليل والسيطرة على الهجوم.
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