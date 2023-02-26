 كليشيهات عن الألمان: أيها صحيح؟ | يوروماكس | DW | 05.03.2023

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يوروماكس

كليشيهات عن الألمان: أيها صحيح؟

الألمان مهووسون بالالتزام بالمواعيد، ويشربون البيرة طوال اليوم ولا يتمتعون بروح الدعابة - بحسب الأحكام المسبقة. ولكن هل هذا صحيح حقا؟ أربعة ألمان يفحصون الكليشيهات الأكثر شيوعا.

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