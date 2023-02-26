كليشيهات عن الألمان: أيها صحيح؟

التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوى .. قصة تقديم وتأخير الساعة

فكرة التوقيت الصيفي فكرة أمريكية لكن من بدأ بتنفيذها هم الألمان. ومرارا وتكرارا كان يلغي التوقيت الصيفي بعد العمل به، كما يجري نقاش سنوي حول إلغائه. الأحد ينتهي التوقيت الصيفي هذا العام. نظرة على تاريخ تغيير الوقت.