كليشيهات عن الألمان: أيها صحيح؟

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الألمان مهووسون بالالتزام بالمواعيد، ويشربون البيرة طوال اليوم ولا يتمتعون بروح الدعابة - بحسب الأحكام المسبقة. ولكن هل هذا صحيح حقا؟ أربعة ألمان يفحصون الكليشيهات الأكثر شيوعا.
بعد صعوبات متزايدة واجهتها القوات الألمانية في مالي، قررت برلين إنهاء مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام منتصف عام 2024. ويشارك الجيش الألماني في الوقت الراهن بنحو 1200 جندي في أكبر مهمة خارجية له حاليا.
يتعين على الحكومة الألمانية توفير المال في ظل ارتفاع فاتورة الحرب في أوكرانيا، لكن الحكومة تواجه معضلة تتمثل في الأولويات. هل تكون الأولوية للسياسات الاجتماعية والدعم الدولي أم للتسليح حفاظا على الأمن الخارجي؟
فكرة التوقيت الصيفي فكرة أمريكية لكن من بدأ بتنفيذها هم الألمان. ومرارا وتكرارا كان يلغي التوقيت الصيفي بعد العمل به، كما يجري نقاش سنوي حول إلغائه. الأحد ينتهي التوقيت الصيفي هذا العام. نظرة على تاريخ تغيير الوقت.
يسود القلق في الولايات المتحدة من انتشار فيروس غرب النيل المكتشف لأول مرة في أوغندة عام 1937. كيف ينتقل للإنسان وما طرق الوقاية منه؟ وهل هناك لقاح أو علاج له؟
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