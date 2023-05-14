كليجدار أوغلو يعد بترحيل كل اللاجئين.. دعاية انتخابية أم توجه جديد؟

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زعيم المعارضة ومنافس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية كمال كليجدار أوغلو يتعهد بطرد جميع اللاجئين من تركيا..دعاية انتخابية أم توجه سياسي جديد للمعارضة؟
تعهد مرشح الرئاسة التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو بطرد "10 ملايين لاجئ" من بلاده، ما يؤجج مخاوف واسعة النطاق معادية للمهاجرين، حيث يسعى بشكل ملح للفوز بأصوات القوميين في مسعى لانتخابه رئيسا للبلاد.
للمرة الأولى في تاريخها ستقام جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا، بعد فشل جميع المرشحين في الحصول على أغلبية مطلقة من الجولة الأولى. وستقام جولة الإعادة في 28 مايو بين الرئيس أردوغان ومنافسه الرئيسي كليجدار أوغلو.
يواصل مرشح المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو تضييق الفارق بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تقدم كبير في عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التركية، وسط تضارب شديد في الأرقام الأولية.
أمام حشد كبير من أنصاره في أنقرة، أكد الرئيس التركي أردوغان أنه متقدم بشكل جيد في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة وفقاً لأرقام غير رسمية، فيما تعهد منافسه كيلجدار أوغلو بالفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات
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